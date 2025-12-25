Ковачевић: Неће Сарајево Српској наметати предсједника

Извор:
РТРС
25.12.2025
10:07
Коментари:1
Порпарол СНСД-а Радован Ковачевић рекао је да је одлука Централне изборе комисије БиХ о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, директан напад Сарајева на Републику Српску и српски народ, али да неће успјети у томе јер ће грађани изаћи у још већем броју и поново гласати за кандидата СНСД-а Синишу Карана.
Ковачевић је рекао да је ЦИК, у којем сједе чланови из опозиције, поништио изборе како би омогућио побједу опозиционог кандидата Бранка Блануше.
Он истиче да је доказ ове тврдње то што нису поништени резултате са свих бирачким мјеста, односно избори, већ само резултати са бирачких мјеста на којима је Каран однио побједу.
БиХ
Радановић: Србима бесправно заузета земља
"Оставили су све гласове за кандидата опозиције којег они желе. Ради се о људима који долазе из странака опозиције и они су оставили гласове њему, а поништили гласове за Карана тамо гдје је освојио убједљиву побједу", рекао је Ковачевић.
Он је рекао да ће СНСД упутити жалбу на одлуку Централне изборе комисије БиХ, иако зна да неће бити усвојена јер никада ниједна одлука у корист Републике Српске није усвојена у ЦИК-у, Суду БиХ и Уставном суду БиХ.
"Те институције су политички алати борбе против Републике Српске и из њихове перспективе Република Српска је мета", истакао је Ковачевић.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч5
Република Српска
6 ч3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму