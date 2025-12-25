Logo
Бојић данас подноси жалбу на одлуку ЦИК-а

25.12.2025

07:46

Коментари:

1
Мирослав Бојић
Фото: АТВ

Потпредсједник СНСД-а и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић најавио је да ће данас упутити жалбу на одлуку Централне изборе комисије БиХ о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Ако жалба буде одбијена, рекао је Бојић, лично ће позвати све да из великог револта изађу на поновне изборе у Лакташима и да гласају за кандидата СНСД-а Синишу Карана.

Он је поручио да буде срам Србе у ЦИК БиХ који су обављали високе функције у СДС-у и ПДП-у, а покретачи су поништења избора у 17 градова и општина у Републици Српској.

Путеви

Друштво

Смањите брзину: Могућа поледица на путевима

"Од тога у више од 95 одсто бирачких мјеста у Републици Српској у којима је побиједио Синиша Каран! Тешка је срамота и понижење да прекрајате вољу народа у Лакташима гдје је кандидат СНСД-а убједљиво побјеђивао посљедњих 30 година и поништите изборе у пола града", закључио је Бојић.

ЦИК БиХ је донио јуче неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Коментари (1)
