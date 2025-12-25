Logo
Дјевојчицу (2) убиле пиране након што је пала у ријеку

Извор:

Курир

25.12.2025

07:34

Коментари:

0
Пиране пливају у води
Фото: Guryan/Pexels

Клара Виториа (2) трагично је страдала у нападу пирана након што је пала у ријеку у близини свог дома у бразилској држави Амазонас.

Дјевојчица је живјела са родитељима у кући на води која није имала ограду, а пад се догодио кроз отвор у кући док су родитељи на тренутак изгубили дјевојчицу из вида.

Родитељи су одмах скочили у воду и покушали да је спасу, али је тијело мале Кларе пронађено пет минута касније, а дјевојчица је проглашена мртвом на лицу мјеста.

Већина повреда била је на врату и настале су током напада пирана. Тијело је пребачено у Институт за форензичке процедуре.

Локални рибари наводе да су овакви напади чешћи током сезоне размножавања пирана, те упозоравају купаче и мјештане да буду опрезни.

Биолог Единберг Оливеира објашњава да пиране обично дјелују одбрамбено и дају један упозоравајући угриз, а инциденти се дешавају када људи нарушавају природна станишта риба.

Овај трагичан догађај долази недуго након што је у октобру дошло до сличног напада пирана на популарној плажи Мирити у Манакапуру, при чему је више особа, укључујући и седмомјесечну бебу, повријеђено. Локална власт је тада апеловала да се избјегава купање.

