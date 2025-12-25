Logo
Тито побиједио на предсједничким изборима

Извор:

Телеграф

25.12.2025

07:17

Насри Асфура-Тито, предсједник Хондураса
Фото: Tanjug/AP/Moises Castill

Кандидат Конзервативне Националне партије кога је подржао амерички предсједник Доналд Трамп Насри "Тито" Асфура побиједио је на предсједничким изборима у Хондурасу, саопштила је изборна комисија те земље.

Према подацима Централне изборне комисије (ЦНЕ), Асфура је освојио 40,3 одсто гласова, док је кандидат Центристичке Либералне партије Салвадор Насрала добио 39,5 одсто, пренио је Ројтерс.

Кандидаткиња владајуће партије ЛИБРЕ, Рикси Монкада, заузела је треће мјесто са знатно мањим бројем гласова.

Због изузетно тијесних резултата и хаоса у систему обраде гласова, око 15 одсто листића, што чини стотине хиљада гласова, морало је да се преброји ручно како би се утврдио побједник.

Резултате су одобрила два члана изборне комисије и један замјеник, док је трећи члан, Марлон Очоа, био одсутан у тренутку објављивања побједника.

"Хондурас: спреман сам да управљам. Нећу вас изневјерити", написао је Асфура на друштвеној мрежи Икс након потврде резултата.

Предсједник хондурашког Конгреса Луис Редондо из владајуће партије ЛИБРЕ одбацио је одлуку ЦНЕ, називајући је "изборним ударом".

"Ово је потпуно ван закона. Нема правну вриједност", навео је Редондо.

Трамп је јавно подржао Асфуру, 67-годишњег политичара и бившег градоначелника Тегусигалпе, називајући га "јединим правим пријатељем слободе у Хондурасу" и позивајући грађане да гласају за њега.

Прије избора је Трамп такође запријетио да ће обуставити америчку финансијску помоћ Хондурасу уколико Асфура не побиједи, и помиловао бившег предсједника Хуана Орланда Ернандеза, такође из Националне партије, који је служио казну од 45 година у САД због дроге и оружја.

Током спорог пребројавања гласова, Трамп је поново тврдио да је било изборне преваре, без доказа, и упозорио да ће "бити пакао" ако се прелиминарни резултати промијене.

