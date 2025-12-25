Данас је свети Спиридон Чудотворац: Сматра се заштитником занатлија

Извор:
Курир
25.12.2025
07:06
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан посвећен сјећању на Светог Спиридона Тримитуског – великог чудотворца и хришћанског светитеља.
Свети Спиридон Тримитуски рођен је на Кипру 270. године, у вријеме цара Константина. Оженио се млад и добио ћерку Ирину, а када му је жена умрла предао се Богу. Очевим путем пошла је и Ирина. Изабран је за епископа у граду Тримифунту.
Учествовао је на Првом васељенском сабору у Никеји и верује се да је чудесеним моћима повратио многе јеретике у хришћанство. Упокојио се 348. године, а његове мошти и дан данас се чувају на острву Крф чији је заштитник. Светог Спиридона због његове благости прослављају дјеца и мајке, а према веровањима, болесни који тај дан проведу у неком манастиру могу да буду излијечени.
Сматра се и заштитником занатлија, а најчешће обућара и прерађивача коже. Према предању, овај светитељ је направио први земљани лонац, врећу, а успио је да направи и прву кошуљу. Због тога га често славе ковачи, шнајдери, грнчари.
Свијет
Лопов украо BMW у којем је било троје дјеце
Свети Спиридон је на једно око био слијеп, јер како се вјерује, један обућар га је убо шилом у око. Међутим, Спиридон се није љутио, већ је ишао око обућара и плакао, а на крају га благосиљао. За овог чудотворца везује се многе невероватне приче, а једна од њих је да је од змије направио злато и дао неком сиромаху да врати дуг. Често је помагао онима који немају. Вјерује се да је чак зауставио ток реке, васкрсао неколико мртваца, али и исцијелио цара Константина од тешке болести.
Свети Спиридон је, према вјеровањима, продао једном трговцу 100 коза, а овај знајући да Спиридон никад не броји новац, исплати му за 99 коза, а за једну је прећутно паре задржао. Када је трговац кренуо да потера козе, све су пошле осим те једне. Опирала се и није хтела да пође с њим. Тада се Свети Спиридон обратио човеку који је покушао да га превари: "Животиња ова не чини то узалуд. Да ниси задржао цијену њену?”. Постиђени трговац признао је да није дао новац, а онда је исплатио и ту козу која је одмах кренула за њим.
Свети Спиридон је заштитник Крфа, а вјерује се да је неколико пута спасао то острво од болести и освајача. Његове мошти износе се четири пута годишње на улице и служи се литија. Према предању, мошти Светог Спиридона спасиле су Крф од куге, глади и напада освајача.
Тако су 1716. године Крфљани изнели мошти Светог Спиридона на бедеме града послије једномјесечне опсаде Турака. Молитвом свецу изазвали су буру која је уплашила освајача, након чега су Турци одустали од даље опсаде града, преноси Курир.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
10 ч0
Занимљивости
10 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
09
33
09
30
09
25
09
21
09
11
Тренутно на програму