Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

25.12.2025

Држављанин БиХ изазвао је тежак удес на јужном дијелу ауто-пута А2 код аустријског Вернберга. Наиме, данас око 16:25 часова возио је у правцу Беча, када се у својој саобраћајној траци изненада окренуо и попријечио због снијега на коловозу. Овај 41-годишњи возач тада је кренуо у погрешном смјеру како би се вратио назад на петљу Филах.

Истовремено, једна 65-годишња жена из округа Клагенфурт-Ланд, која је својим аутомобилом уредно возила у правцу Беча, није успјела да избјегне судар са возилом држављанина БиХ. Сва четири путника из аутомобила возача из БиХ, као и два путника из возила које је долазило из супротног правца, задобили су повреде неутврђеног степена и превезени су возилима хитне помоћи у Покрајинску болницу у Филаху.

У акцији спасавања и извлачења учествовало је више патрола саобраћајне

полиције из Филаха, добровољна ватрогасна друштва Гедерсдорф, Дроболах и Вернберг, возила хитне помоћи службе Реттунг Карнтен са седам возила и укупно 23 медицинара.

