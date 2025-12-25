Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

Извор:
Држављанин БиХ изазвао је тежак удес на јужном дијелу ауто-пута А2 код аустријског Вернберга. Наиме, данас око 16:25 часова возио је у правцу Беча, када се у својој саобраћајној траци изненада окренуо и попријечио због снијега на коловозу. Овај 41-годишњи возач тада је кренуо у погрешном смјеру како би се вратио назад на петљу Филах.
Истовремено, једна 65-годишња жена из округа Клагенфурт-Ланд, која је својим аутомобилом уредно возила у правцу Беча, није успјела да избјегне судар са возилом држављанина БиХ. Сва четири путника из аутомобила возача из БиХ, као и два путника из возила које је долазило из супротног правца, задобили су повреде неутврђеног степена и превезени су возилима хитне помоћи у Покрајинску болницу у Филаху.
У акцији спасавања и извлачења учествовало је више патрола саобраћајне
полиције из Филаха, добровољна ватрогасна друштва Гедерсдорф, Дроболах и Вернберг, возила хитне помоћи службе Реттунг Карнтен са седам возила и укупно 23 медицинара.
