Станаре згрозио призор на балкону: Комшија суши месо преко окачених шипки

Извор:
Курир
24.12.2025
20:52
Станари једне зграде у центру града остали су затечени и у невјерици када су позвонили комшијама и затекли призор који их је потпуно шокирао — комади свјежег меса који се суше преко окачених шипки на тераси једног стана.
Према свједочењима људи који живе у згради, ситуација је изгледала толико невјероватно да нико није могао да вјерује сопственим очима, а оно што је свима привукло пажњу јесте крв која је капала, као и неподношљив мирис.
До инцидента је дошло у италијанском насељу Местре, у округу Венеције, а како су пренијеле комшије, крв је капала на улицу, и тиме "забављала" инсекте и муве који су се скупљали.
Све је пријавио нови станар који се управо уселио у стан поред. Одмах је контактирао агенцију преко које је изнајмио стан.
- Тражили смо објашњење, али нико није знао ништа да нам каже. Позвонили смо на стан одакле је месо окачено, али нико није одговарао - саопштили су из агенције, додајући да су одмах кренули да траже помоћ надлежних и обавијесте управника зграде, општину и полицију.
Навели су да нису успјели да ступе у контакт ни са управником зграде, ни са локалном полицијом.
- Полиција и карабињери су нас упутили назад на општину, али нисмо добили никакву помоћ. Шта један обичан грађанин треба да уради да би пријавио нешто овакво? То месо и даље виси, и даље капље. Живе као варвари. Ужасно. Једноставно недопустиво - рекле су очајне комшије медијима.
Станари и агенција захтијевају хитну реакцију како због нарушеног јавног здравља, тако и због непоштовања прописа о хигијени и заједничком животу у вишестамбеним зградама. За сада није познато да ли ће општина или полиција спровести инспекцију и казнити одговорне.
