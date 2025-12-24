Logo
Милан Васић одвео сина на Косово, посјетили велику светињу

Милан Васић са сином у манастиру Грачаница
Глумац Милан Васић одвео је свог насљедника Деспота на Косово и Метохију, гдје се и вјенчао са супругом Мајом. Они су заједно посјетили манастир Грачаницу.

Отац и син су са миром у души гледали иконе у задужбини краља Милутина, а управо у том манастиру се Деспот и крстио.

Иначе, поред стана у Београду, Милан има и имање на Косову и Метохији, гдје је недавно одвео свог сина.

- Први долазак Деспота на своје огњиште, у свој дом, код бабе и дједа у Велико Ропотово (Косово и Метохија). Маштао сам о овом тренутку годинама и морам признати да ми је ово један од најсрећнијих дана! Баба и дјед одушевљени и пресрећни Деспоте сине, све је ово твоје, али запамти ово се не продаје - написао је он у опису.

Подсјетимо, Милан Васић и његова супруга Маја крстили су сина у манастиру Грачаница.

- Дошли дани среће наше, остварио Бог ми сан. Да у светој Грачаници крстим сина на Крстовдан. Мог дјетињства ту су стазе, радосне су моје сузе. Најсрећнији мој је дан, крстим сина на Крстовдан. Сине, сине, Деспоте, гледај сине ове љепоте. Слушај звона како брује, Космет ти се сине радује - стоји у објави коју је подијелио Милан Васић.

