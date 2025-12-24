Logo
Ања Васиљевић из Какмужа написала најљепше писмо Д‌једу Мразу

Извор:

СРНА

24.12.2025

20:23

Ања Васиљевић из Какмужа написала најљепше писмо Д‌једу Мразу
Фото: ATV

Ученица другог разреда Основне школе "Свети Сава" из Какмужа Ања Васиљевић написала је најљепше писмо Д‌једу Мразу и освојила прво мјесто у оквиру традиционалне акције "Пошта Српске".

Ања је рекла новинарима да је у писму обавијестила Д‌једа Мраза да је била добра, чувала млађег брата, као и да воли ићи у школу и помагати другарима.

"Највише сам поносна што сам научила писати својим руком да ти могу написати ово писмо", прочитала је Ања.

Друго мјесто припало је Еви Пурић из Основне школе "Сутјеска" из Модриче, а треће Едвину Војводићу из Основне школе "Алекса Шантић" из Вукосавља.

Награде су уручене јуче у добојској пословници "Пошта Српске", гд‌је су малишанима подијељени и новогодишњи пакетићи.

Представница добојске Радне јединице за поштански саобраћај Жељана Лукић рекла је да "Писмо Д‌једу Мразу" представља традиционалну акцију "Пошта Српске" која се организује да се најмлађима приближе поштанске услуге и сачува традиција писаног изражавања и честитања празника класичном честитком.

"Ове године, око 1.500 писама стигло је у нашу радну јединицу", изјавила је Лукићева.

Поштар Стефан Стевановић рекао је да слање писама и честитки није често као раније, али је и даље присутно, те додао да претежно млађи шаљу старијим празничне честитке.

"Нама поштоношама је нарочито драго када донесемо честитку и видимо осмијех на лицима, ту радост. То је посебан осјећај", навео је Стевановић, пише Срна.

