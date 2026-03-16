Да ли су здравије свјеже или замрзнуте боровнице

16.03.2026
16:24
Боровнице се називају суперхраном, јер су богате витаминима, влакнима и антиоксидансима. Међутим, многи се питају да ли су здравије свеже или замрзнуте боровнице. Већина људи претпоставља да су свеже боровнице нутритивно вредније, али истина је мало другачија.
Боровнице које се продају замрзнуте обично се беру у тренутку када су потпуно зреле. Након бербе брзо се обрађују и замрзавају, чиме се чува велики део њихових хранљивих састојака. Овај процес помаже да се сачувају важни антиоксиданси, посебно антоцијанини – природна једињења која боровницама дају тамноплаву боју и имају снажан заштитни ефекат на организам, пише Нај Жена.
Замрзавање такође ствара ситне ледене кристале унутар плода који оштећују ћелијске зидове. Када се боровнице одмрзну, управо због тога се антиоксиданси лакше ослобађају, што може повећати њихову доступност у организму.
Код свежих боровница нутритивна вредност често зависи од тога колико су дуго транспортоване и складиштене. Ако су путовале недјељама или стајале дуже вријеме на полицама продавница, могуће је да су изгубиле део хранљивих материја, посебно осјетљиве витамине попут витамина Ц.
У многим случајевима замрзнуте боровнице могу имати једнаку, па чак и већу нутритивну вриједност од свежих, нарочито ако су свјеже боровнице дуго стајале у продаји. Једина мана је што након одмрзавања могу постати мекше, па нису увијек идеалне за воћне салате. Међутим, савршене су за смутије, овсене каше, колаче и десерте.
Ако имате приступ локалним, свеже убраним боровницама, оне су одличан избор. Међутим, када бирате између увозних свјежих боровница и замрзнутих које су брзо обрађене након бербе, замрзнуте често могу бити једнако здрава или чак боља опција.
