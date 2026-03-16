Logo
Large banner

Да ли су здравије свјеже или замрзнуте боровнице

16.03.2026

16:24

Коментари:

0
Да ли су здравије свјеже или замрзнуте боровнице
Фото: Pixabay

Боровнице се називају суперхраном, јер су богате витаминима, влакнима и антиоксидансима. Међутим, многи се питају да ли су здравије свеже или замрзнуте боровнице. Већина људи претпоставља да су свеже боровнице нутритивно вредније, али истина је мало другачија.

Шта се дешава с боровницама када се замрзну

Боровнице које се продају замрзнуте обично се беру у тренутку када су потпуно зреле. Након бербе брзо се обрађују и замрзавају, чиме се чува велики део њихових хранљивих састојака. Овај процес помаже да се сачувају важни антиоксиданси, посебно антоцијанини – природна једињења која боровницама дају тамноплаву боју и имају снажан заштитни ефекат на организам, пише Нај Жена.

Замрзавање такође ствара ситне ледене кристале унутар плода који оштећују ћелијске зидове. Када се боровнице одмрзну, управо због тога се антиоксиданси лакше ослобађају, што може повећати њихову доступност у организму.

Да ли свеже боровнице имају више витамина

Код свежих боровница нутритивна вредност често зависи од тога колико су дуго транспортоване и складиштене. Ако су путовале нед‌јељама или стајале дуже вријеме на полицама продавница, могуће је да су изгубиле део хранљивих материја, посебно осјетљиве витамине попут витамина Ц.

Које боровнице су бољи избор

У многим случајевима замрзнуте боровнице могу имати једнаку, па чак и већу нутритивну вриједност од свежих, нарочито ако су свјеже боровнице дуго стајале у продаји. Једина мана је што након одмрзавања могу постати мекше, па нису увијек идеалне за воћне салате. Међутим, савршене су за смутије, овсене каше, колаче и десерте.

Ако имате приступ локалним, свеже убраним боровницама, оне су одличан избор. Међутим, када бирате између увозних свјежих боровница и замрзнутих које су брзо обрађене након бербе, замрзнуте често могу бити једнако здрава или чак боља опција.

Подијели:

Таг :

borovnice

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

47

Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

19

45

Невјероватан случај: Мушкарац оптужен за шверц мрава

19

44

Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије

19

35

Након викенда закопали сјекире - постигнут договор у Шумама Српске

19

32

Вукановић: Неће проћи Станивуковићева кандидатура

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner