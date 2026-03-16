Доктор упозорава: Ово користимо сваки дан, а уништава штитну жлијезду

АТВ
16.03.2026
11:35
Коментари:0
Не купујте парфеме од препродаваца који продају копије познатих брендова чији тачан састав није познат.
Стручњак др Матео Басети упозорава да прскање парфема директно на врат, иако то уобичајено раде многи, може бити штетно за штитну жлијезду и ометати њен рад, с могућим посљедицама по метаболизам. Он препоручује да се парфем наноси на зглобове, унутрашњу страну лактова или одјећу, гдје је ризик по здравље знатно мањи.
На директно питање: "Да ли је здраво наносити парфем директно на врат?" одговор др Басетија, директора Клинике за инфективне болести у болници "Сан Мартино" у Ђенови, био је јасан:
"Не, није здраво. Парфем на врату могао би бити штетнији него што мислите, јер се подручје на које се наноси налази одмах изнад штитне жлијезде, виталне жлијезде одговорне за регулисање метаболизма, енергије, температуре и хормонске равнотеже. Поред тога, кожа на врату је танка, осјетљива и нема много лојних жлијезда, што је чини мање заштићеном".
Студија објављена у часопису Environmental Health Insights истакла је присуство ендокриних ометача у мирисним производима, као што су синтетички мошус и деривати фталата.
"То су супстанце које, апсорбоване кроз кожу или удахнуте, могу дугорочно промијенити хормонску функцију", каже др Басети.
Према ријечима специјалисте за заразне болести, врат је такође кључни центар за лимфну дренажу, јер садржи важне лимфне чворове и судове који филтрирају токсине и подржавају имунитет.
Проблем је што је кожа у овом дијелу тијела танка и осјетљива, а недостају јој лојне жлијезде које је могу заштитити од потенцијалних негативних утицаја.
Поред ендокриних ометача, и друге потенцијално штетне супстанце могу имати негативан ефекат. Међу њима је, на примјер, алкохол, због чега др Басети препоручује избор производа без алкохола. Алкохол може исушити кожу и учинити је осјетљивом, посебно при вишеструком наношењу на исто подручје.
Овај проблем првенствено се односи на производе за које нема довољно гаранција. Дакле, не односи се на парфеме сертификованог квалитета, већ на оне купљене онлајн или од непоузданих препродаваца који продају копије познатих брендова чији тачан састав није познат, напомиње др Басети.
Алкохол се такође може мијешати с другим супстанцама које потенцијално изазивају негативне реакције, као што су нека есенцијална уља. Иако су природна, попут бергамота или горке поморанџе, она су фотосензибилни производи.
То значи да могу изазвати проблеме када су изложени директној сунчевој свјетлости. Ризици укључују кожне реакције, чак и тешке, које могу довести до трајних мрља и упала. Врат је посебно подложан због своје локације и осјетљивости.
Сви су потенцијално у опасности, мада су неки више изложени посљедицама, као они који пате од дерматитиса или поремећаја штитне жлијезде.
Потенцијални ризици у случају велике изложености могу бити озбиљни, укључујући дерматитис, астму, па чак и неке врсте рака, закључује др Басети, још једном позивајући кориснике парфема на опрез, посебно када је ријеч о производима непровјереног квалитета, преноси Стил.курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
4 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
22 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
23
15
19
15
18
15
17
15
09
Тренутно на програму