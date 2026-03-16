Опасна епидемија коси студенте, има мртвих: Власти хитно позвале младе

16.03.2026

11:26

Фото: Unsplash

Студенткиња Универзитета у Кенту и ученик гимназије преминули су од менингитиса у епидемији која се проширила у области Кантерберија у Великој Британији, док је још 11 особа хоспитализовано и у тешком је стању, преноси данас Скај њуз.

Процјењује се да је већина хоспитализованих због менингитиса старости између 18 и 21 године, а да су неки студенти универзитета.

Агенција за здравствену безбједност Велике Британије (УКХСА) саопштила је да је контактирала више од 30.000 студената, особља и њихових породица како би их обавијестила о ширењу епидемије, а становницима одређених блокова студентског смјештаја наложено је да без одлагања почну да узимају антибиотике.

Менингитис је инфекција заштитних мембрана које окружују мозак и кичмену мождину, а може бити озбиљна уколико се хитно не лијечи.

Истражује се могућност да је епидемија повезана са друштвеним догађајем у Кентерберију којем су присуствовали неки од обољелих.

Сви случајеви менингитиса откривени су у последња два дана.

