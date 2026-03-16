Пуцњава у згради владе

Аутор:АТВ
16.03.2026
11:10
У Анталији у Турској су одјекнули пуцњи у канцеларији гувернера округа Кепез.
Према првим информацијама, пуцњава у Турској се догодила око 11 часова по локалном времену.
Незванично, једна особа је ушла у Дирекцију за национално образовање округа, која се налази у згради владе Кепез у Анталији, и отворила ватру насумично прије него што се закључала у једну од просторија. Зграда владе је евакуисана након звука пуцњаве.
Специјалне полицијске и медицинске екипе су послате на лице мјеста.
Полицијски тимови обезбјеђују подручје.
У овом тренутку није познато да ли има рањених, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
