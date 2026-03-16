Пуцњава у згради владе

АТВ

АТВ

16.03.2026

11:10

У Анталији у Турској су од‌јекнули пуцњи у канцеларији гувернера округа Кепез.

Према првим информацијама, пуцњава у Турској се догодила око 11 часова по локалном времену.

Незванично, једна особа је ушла у Дирекцију за национално образовање округа, која се налази у згради владе Кепез у Анталији, и отворила ватру насумично прије него што се закључала у једну од просторија. Зграда владе је евакуисана након звука пуцњаве.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

Хоће ли ПД ПС БиХ данас укинути акцизе на гориво

Специјалне полицијске и медицинске екипе су послате на лице мјеста.

Полицијски тимови обезбјеђују подручје.

У овом тренутку није познато да ли има рањених, преноси Информер.

Прочитајте више

Хоће ли ПД ПС БиХ данас укинути акцизе на гориво

БиХ

Хоће ли ПД ПС БиХ данас укинути акцизе на гориво

4 ч

0
Више ухапшених у Требињу: Превозили мигранте, покушали подмитити полицију

Хроника

Више ухапшених у Требињу: Превозили мигранте, покушали подмитити полицију

4 ч

0
Ђурђевић о Минићевој оставци: Одговоран потез

Градови и општине

Ђурђевић о Минићевој оставци: Одговоран потез

4 ч

0
Драма у Анталији: Пуцњава у згради Владе

Свијет

Драма у Анталији: Пуцњава у згради Владе

4 ч

0

Више из рубрике

Драма у Анталији: Пуцњава у згради Владе

Свијет

Драма у Анталији: Пуцњава у згради Владе

4 ч

0
Џејсон Хјуз

Свијет

Ученичка шала завршила трагедијом - погинуо наставник

4 ч

0
Израел тврди: Уништили смо Хамнеијев авион

Свијет

Израел тврди: Уништили смо Хамнеијев авион

4 ч

0
Репрезентативац убио жену, њена кћерка све гледала

Свијет

Репрезентативац убио жену, њена кћерка све гледала

4 ч

0

