Ученичка шала завршила трагедијом - погинуо наставник

16.03.2026
Професор математике Џејсон Хјуз (40) трагично је преминуо када је група његових ученика покушала да изведе шалу на његов рачун.
Случај се догодио 6. марта када је петоро његових ученика посуло тоалет папир по његовом дому у Гејнвилу у Џорџији, као шалу, а професор је страдао док су тинејџери покушавали да побјегну.
Хјуз, отац двоје дјеце, саплео се на мокром путу, а потом га је ударио аутомобил док је јурио тинејџере који су бјежали. Касније је преминуо у болници.
Џејден Волас, један од ученика, био је суочен са оптужбом за убиство из нехата првог степена и непажљиву вожњу, док су Елајжа Тејт Овенс, Ејден Хакс, Ен Кетрин Лук и Аријана Круз оптужени за прекршаје – улазак на туђу имовину и бацање смећа.
Међутим, породица Хјуз је апеловала на власти да одустану од оптужби против младих људи, наводећи да је професор био свјестан шале која је трагично ескалирала. Џејдан Волас (18) био је за воланом аутомобила који је ударио професора.
У саопштењу, породица је рекла да "није било никаквог 'сукоба'.
"Он је знао да ученици долазе и био је узбуђен, чекајући да их 'ухвати на дјелу'. Падала је киша и он је случајно склизнуо и пао на пут испред возила док су они покушавали да се одвезу. Ученици су одмах покушали да пруже помоћ док није стигла хитна помоћ. Он је волио ове ученике и они су вољели њега. Наша породица у потпуности подржава одустајање од оптужби за све укључене", рекли су.
Породица је овај инцидент назвала "ужасном трагедијом" и додала:
"Наша породица је одлучна да спријечи још једну трагедију која би могла уништити животе ових ученика. То би било у супротности са његовом животном посвећеношћу улагању у животе дјеце. Наша породица је одлучна да спријечи још једну трагедију која би могла уништити животе ових ученика".
Супруга преминулог професора, Лаура, такође је наставник у школи гдје је њен покојни муж био запослен, а то је и школа коју похађају петоро ученика.
У петак (13. март), државни тужилац округа Хол, Ли Дараг, објавио је да су оптужбе одбачене, преноси ББЦ. Адвокат који заступа тинејџера који је био за воланом похвалио је Лауру Хјуз за њену "изузетну саосјећајност и дух опраштања".
Адвокат је рекао да тинејџер "још увијек дубоко тугује" због смрти професора.
"Оптужбе за убиство из нехата нису биле оправдане јер Џејдан никада није управљао возилом на опасан, непримјерен или несигуран начин. На крају, није било злочина - само изузетно тужна и разорна несрећа", рекао је он, преноси "НИН".
