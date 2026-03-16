Њемачка влада објавила рат бензинским станицама

Аутор:АТВ
16.03.2026
Ново њемачко законодавство предвиђа строга ограничења за трговце нафтом и обрнути терет доказивања приликом подизања цијена, али конзервативни њемачки стручњаци упозоравају на могуће замке.
У настојању да заштити потрошаче од наглих осцилација цијена горива, њемачка влада припремила је нацрт закона који драстично ограничава слободу бензинских пумпи у одређивању цијена, извјештавају њемачки медији.
Коалициона влада, у којој су и социјалдемократе које критикују стање на тржишту, планира да уведе такозвани аустријски модел, према којем ће добављачи горива моћи да подижу цијене само једном дневно, тачно у подне.
Закон предвиђа оштре санкције за прекршиоце, са казнама до 100.000 евра. Иако ће повећање цијена бити строго регулисано, смањење цијена биће и даље дозвољено у било ком тренутку и неће бити ограничено.
Иницијатива укључује и значајне измјене антимонополског закона. Једна од кључних новина је пребацивање терета доказивања: убудуће ће нафтне компаније морати да докажу савезним телима за заштиту конкуренције да су повећања цијена објективно оправдана тржишним условима. Тиме би регулаторима требало да буде лакше и брже да предузму мјере против наводног искоришћавања потрошача и нарушавања тржишне конкуренције.
Упркос одлучним политичким корацима, стручна јавност остаје опрезна када је ријеч о стварним користима за возаче. Водећи економисти упозоравају да би ова мера могла да примора тржиште на непредвидиве прилагодбе које не морају нужно ићи у корист потрошача.
Карстен Брезески, главни економиста ИНГ банке, напомиње да би трговци нафтом могли да надокнаде ограничење већим једнократним поскупљењима. Слично упозорава и саобраћајни стручњак Томас Пулс из Института за немачку економију у Келну. По његовом мишљењу, нова правила могла би да створе погрешне подстицаје: бензинске пумпе би започињале дан са вештачки високим почетним ценама, које би се током дана смањивале тек у случају веома слабе потражње.
Професор Мануел Фрондел из истраживачког института РВИ у Есену нагласио је њемачким медијима да тренутно не постоје адекватни емпиријски докази који би потврдили да таква регулација дугорочно смањује цијене. Постоји чак и озбиљан ризик да ће њемачки возачи на крају плаћати више, јер ће нафтне компаније превентивно урачунати веће марже у једино дозвољено дневно повећање цијена, како би заштитиле своје приходе.
Мјере ће бити послате савезном парламенту по убрзаном поступку. Закон је замишљен као привремени механизам. Влада намерава да свеобухватно процијени његову ефикасност и утицај на тржиште одмах након завршетка летње туристичке сезоне.
