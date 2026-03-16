Logo
Large banner

Шта је ПМДД и зашто је опаснији од ПМС-а?

Аутор:

АТВ

16.03.2026

13:59

Коментари:

0
ПМС је дуго био изговор за "то је само фаза, проћи ће", уз благи осмијех или олако "све жене пролазе кроз то".

Али, за 5 до 8 одсто жена широм свијета, стварност је много озбиљнија. ПМДД, или пременструални дисфорични поремећај, није обичан ПМС. Ријеч је о стварном медицинском и психолошком стању, признатом од стране Свјетске здравствене организације и ДСМ-5 водича, које утиче на мозак и емоције на потпуно интензиван начин.

Шта је ПМДД?

ПМДД је екстремна реакција мозга на нормалне хормонске промјене током циклуса. Иако су хормони у границама нормале, мозак "преосјетљиво" реагује на њихов пад након овулације.

Ова реакција мијења рад неуротрансмитера, посебно серотонина – хормона среће – и изазива симптоме који личе на тешку депресију, али се јављају искључиво у лутеалној фази, недјељу до двије прије менструације.

Симптоми на које треба обратити пажњу

Да би се поставила дијагноза ПМДД, жена обично мора имати најмање 5 од сљедећих симптома, који нестају са почетком менструације:

Екстремна раздражљивост или бијес – осјећај да можеш да "експлодираш" због најмање ситнице.

Осјећај беспомоћности или депресије – понекад праћен самокритиком или озбиљнијим мислима.

Интензивна анксиозност или панични напади – стални осјећај да "нешто лоше долази".

Губитак интересовања – ствари које волиш (хобији, пријатељи, посао) губе смисао.

"Ментална магла" – тешкоће у концентрацији и осјећај "замагљеног" мозга.

Физички симптоми – надутост, бол у грудима, главобоље, промјене апетита.

Зашто је ПМДД много више од ПМС-а?

Разлика је у интензитету и функционалности. Док ПМС може бити неугодан, живот иде даље. Код ПМДД, два или три дана прије менструације можеш бити толико исцрпљена да ти је тешко устати из кревета, фокусирати се или једноставно функционисати. Студије показују и већи ризик од суицидалних мисли у овим данима – зато је препознавање ПМДД-а питање живота и смрти.

Шта можеш да урадиш?

Један од проблема је тзв. "медицински гаслајтинг" – љекари који умањују симптоме причом "то су само хормони".

Води дневник симптома бар два циклуса – биљежи када почињу и престају психолошки симптоми.

Посјети стручњака – гинеколог или психијатар који познаје поремећај може препоручити одговарајући третман.

Терапијске опције

Добра вијест: ПМДД се може третирати, али не постоји универзално рјешење. Опције укључују:

Антидепресиви (ССРИ) – за разлику од класичне депресије, узимају се само током двије недјеље прије менструације и дјелују брзо.

Хормонска контрацепција – може стабилизовати хормонске осцилације.

Промјене животног стила – смањење кафе и алкохола, суплементи калцијума и магнезијума, психотерапија.

Исправна исхрана – дијета богата сложеним угљеним хидратима и без шећера помаже стабилизацији серотонина.

Ако ти свака менструација "узима" двије недјеље живота и осјећаш да се мијењаш у некога кога не препознајеш – говори о томе. ПМДД није "твоја кривица", нити "преосјетљивост". То је стварна болест, а први корак ка изљечењу је њено препознавање, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

hormoni

polni hormoni

menstruacija

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

15

23

Каран: Минић ће поново бити премијер

15

19

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

15

18

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

15

17

Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner