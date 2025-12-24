Одржан округли сто сигурности дјеце у дигиталном окружењу - "Сигуран клик"

Извор:
АТВ
24.12.2025
19:59

Округли сто "Сигурност дјеце у дигиталном окружењу – Сигуран клик" одржан је данас у Бањалуци. Представљени су резултати спроведеног истраживања које је имало за циљ да прикаже колико су то данас родитељи и дјеца упознати са правилима у кориштењу дигиталних технологија и ризика које они са собом носе. Истраживањем је било обухваћено око 2.000 ученика.
"Подаци до којих смо дошли указују да дјеца већ са осам година посједују сопствене дигиталне уређаје што их ставља у већи ризик изложености насиљу. Дјеца наводе да проводе седам до осам сати а родитељи сматрају да је то мање", каже Горана Рајић, омбудсман за дјецу Републике Српске.
Пријетње и негативни коментари само су неки од примјера дигиталног насиља којима је свако треће дијете било изложено на друштвеним мрежама доноси истраживање. „Плави телефон“ је као дио истраживања анализирао позиве због којих су се дјеца јављала на ову линију што је показало да су се протеклих година све више дјеце јављала на савјетодавну линију управо због дигиталног насиља.
"Један податак говори да прије Ковид-а позиве нисмо имали послије тај број је повећан што говори о томе да дјеца у једном тренутку нису препознавала значај тога шта је дигитално насиље нису препознавали то да постоји плави телефон да могу да се обрате тако да је наш утисак да број дјеце који има потребу да се обрати много већи“
Интернет није више средство забаве у анализама је предочено да излагање друштвеним мрежама утиче на ментално здравље дјеца поручено је данас са Округлог стола. Проблем представља и то што дјеца налазе алтернативне начине да и поред забрана налазе начине да буду дио дигиталног свијета.
"Дјеца јако добро проналазе начин да избјегну одређена родитељска ограничења тако да већина њих родитељи се изненаде зашто дјеца толико користе уређаје одговор је у томе да телефон држе испод јастука и кад родитељи мисле да спавају они су на телефону што доводи до пада концентрације нервозе значи просто дигитални уређаји директно утичу на психо-физичке симптоме дјеце“, каже Рајић.
На округлом столу било је ријечи о томе да ли се дјеци могу у потпуности забранити друштвене мреже. Омбудсман је става да ако се овој проблематици не буде систематски приступило, неће дати жељени ефекат јер су и раније постојале старосне границе али се нису поштовале.
