Тинејџерка ухапшена због убиства жене на гробљу: Сумња се да је насумично изабрана

24.02.2026
09:53
У Бечком округу Пензинг у понедјељак касно послијеподне пронађено је тијело 65-годишње жене с вишеструким убодним ранама. Беживотно тијело на гробљу Баумгартен око 17:30 открила је пролазница. Полиција је због сумње на убиство ухапсила 14-годишњу дјевојчицу, пише Хојте.
На мјесто догађаја одмах су стигли полиција и хитна помоћ, но за 65-годишњакињу је било прекасно. "Покушај реанимације није успио", изјавио је на мјесту догађаја портпарола полиције Филип Хаслингер за агенцију АПА. Истрага је одмах покренута.
Истрага је истражитеље Покрајинског криминалистичке канцеларије убрзо довела до 14-годишњакиње која је полицији постала сумњива због свог понашања. Дјевојчица живи у непосредној близини гробља, гдје је жена, како се претпоставља, и убијена. Вјерује се да је жртва била случајан одабир.
Тинејџерка је ухапшена на својој кућној адреси и тренутно се налази у притвору. Тамо су истражиоци заплијенили нож, за који се сумња да је оружје којим је почињен злочин, као и одјећу која се доводи у везу с убиством. Сматра се главном осумњиченом, али засад није познато је ли испитана.
Полиција засад није објавила детаље о идентитету жртве и осумњичене. Гробље је било затворено за јавност до 21 сат, а подручје су осигуравале јаке полицијске снаге. Очевидна екипа радила је на терену до касно у ноћ, а истрага је у пуном јеку. За осумњичену 14-годишњакињу вриједи пресумпција невиности.
