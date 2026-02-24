Logo
Тинејџерка ухапшена због убиства жене на гробљу: Сумња се да је насумично изабрана

Фото: Google maps

У Бечком округу Пензинг у понед‌јељак касно послијеподне пронађено је тијело 65-годишње жене с вишеструким убодним ранама. Беживотно тијело на гробљу Баумгартен око 17:30 открила је пролазница. Полиција је због сумње на убиство ухапсила 14-годишњу д‌јевојчицу, пише Хојте.

На мјесто догађаја одмах су стигли полиција и хитна помоћ, но за 65-годишњакињу је било прекасно. "Покушај реанимације није успио", изјавио је на мјесту догађаја портпарола полиције Филип Хаслингер за агенцију АПА. Истрага је одмах покренута.

Ухапшена тинејџерка која живи у близини

Истрага је истражитеље Покрајинског криминалистичке канцеларије убрзо довела до 14-годишњакиње која је полицији постала сумњива због свог понашања. Д‌јевојчица живи у непосредној близини гробља, гд‌је је жена, како се претпоставља, и убијена. Вјерује се да је жртва била случајан одабир.

Тинејџерка је ухапшена на својој кућној адреси и тренутно се налази у притвору. Тамо су истражиоци заплијенили нож, за који се сумња да је оружје којим је почињен злочин, као и од‌јећу која се доводи у везу с убиством. Сматра се главном осумњиченом, али засад није познато је ли испитана.

Полиција засад није објавила детаље о идентитету жртве и осумњичене. Гробље је било затворено за јавност до 21 сат, а подручје су осигуравале јаке полицијске снаге. Очевидна екипа радила је на терену до касно у ноћ, а истрага је у пуном јеку. За осумњичену 14-годишњакињу вриједи пресумпција невиности.

