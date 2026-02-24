Извор:
Спутник Србија
24.02.2026
09:15
Коментари:0
Велика Британија и Француска се спремају да наоружају Украјину нуклеарним оружјем, обавила је Спољна обавештајна служба Русије.
- Британија и Француска се спремају да наоружају Кијев нуклеарном бомбом или бар прљавом бомбом - истиче се у саопштењу.
Лондон и Париз су свјесни да се тиме крши Споразум о нуклеарном наоружању и зато желе да замаскирају предају нуклеарне бомбе тиме као да Украјина сама ради на томе, истиче се.
Њемачка је, како се наводи, одбила да учествује у тој авантури.
Како се наводи, Париз и Лондон су свјесни да развој ситуације не оставља никакве шансе за побједу над руском војском.
- Максимално опасни планови Лондона и Париза говоре о томе да губе осјећај за реалност - истиче се у саопштењу.
У војним и дипломатским круговима у Великој Британији и Француској има доста разумних људи који су свјесни опасност дјеловања својих лидера по читав свијет, наводи Спољна обавештајна служба Русије.
- Лондон и Париз се узалуд надају да ће избјећи одговорност за планове да снабдијевају Украјину нуклеарним оружјем, тајна ће бити откривена - наводи се у извештају.
Сцена
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
07
11
49
11
44
11
20
11
18
Тренутно на програму