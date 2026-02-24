Logo
Large banner

Спољна обавјештајна служба Русије: Лондон и Париз се спремају да наоружају Кијев нуклеарном бомбом

Извор:

Спутник Србија

24.02.2026

09:15

Коментари:

0
Спољна обавјештајна служба Русије: Лондон и Париз се спремају да наоружају Кијев нуклеарном бомбом
Фото: pexels/Lubov Tandit

Велика Британија и Француска се спремају да наоружају Украјину нуклеарним оружјем, обавила је Спољна обавештајна служба Русије.

- Британија и Француска се спремају да наоружају Кијев нуклеарном бомбом или бар прљавом бомбом - истиче се у саопштењу.

Лондон и Париз су свјесни да се тиме крши Споразум о нуклеарном наоружању и зато желе да замаскирају предају нуклеарне бомбе тиме као да Украјина сама ради на томе, истиче се.

Њемачка је, како се наводи, одбила да учествује у тој авантури.

Како се наводи, Париз и Лондон су свјесни да развој ситуације не оставља никакве шансе за побједу над руском војском.

- Максимално опасни планови Лондона и Париза говоре о томе да губе осјећај за реалност - истиче се у саопштењу.

У војним и дипломатским круговима у Великој Британији и Француској има доста разумних људи који су свјесни опасност дјеловања својих лидера по читав свијет, наводи Спољна обавештајна служба Русије.

- Лондон и Париз се узалуд надају да ће избјећи одговорност за планове да снабдијевају Украјину нуклеарним оружјем, тајна ће бити откривена - наводи се у извештају.

Подијели:

Тагови :

Москва

Русија

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђина Џиновић напустила Србију, преселила се без договора са Харисом

Сцена

Ђина Џиновић напустила Србију, преселила се без договора са Харисом

2 ч

0
Бивши британски амбасадор у САД-у Питер Менделсон

Свијет

Питер Менделсон пуштен на слободу

3 ч

0
Наставља се хаос у Мексику након убиства Ел Менча, робијаши побјегли из затвора

Свијет

Наставља се хаос у Мексику након убиства Ел Менча, робијаши побјегли из затвора

3 ч

0
Оживио птицу масажом срца: Голман на утакмици напуцао галеба, капитен га спасио

Занимљивости

Оживио птицу масажом срца: Голман на утакмици напуцао галеба, капитен га спасио

3 ч

0

Више из рубрике

Бивши британски амбасадор у САД-у Питер Менделсон

Свијет

Питер Менделсон пуштен на слободу

3 ч

0
Наставља се хаос у Мексику након убиства Ел Менча, робијаши побјегли из затвора

Свијет

Наставља се хаос у Мексику након убиства Ел Менча, робијаши побјегли из затвора

3 ч

0
Захарова објаснила због чега је почела Специјална операција у Украјини

Свијет

Захарова објаснила због чега је почела Специјална операција у Украјини

3 ч

0
Опасни вирус убија тигрове, пронађене 72 лешине

Свијет

Опасни вирус убија тигрове, пронађене 72 лешине

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

07

Тектонска промјена на тржишту рада: Укида се минимална зарада у Њемачкој?

11

49

Поново активно клизиште у Поткрајевима, угрожава безбједност саобраћаја

11

44

Милош (21) има 300 оваца, нема струју, али сам плаћа своје студије: Оно што му се десило ноћу сломиће вам срце

11

20

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

11

18

"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner