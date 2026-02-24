Ђина Џиновић напустила Србију, преселила се без договора са Харисом

Logo
Ђина Џиновић наводно више не живи у Србији, а одлуку да напусти вилу на Сењаку донијела је због новог дечка. Она је сада отишла у Шпанију гд‌је је понијела све своје ствари и скућила се у Барселону.

Ђина Џиновић свакодневно на мрежама објављује снимке и фотографије на којима показује како се проводи по ресторанима, тржним центрима, ужива на плажама, али и игра тенис. Око ње је увијек све луксузно, а овај живот на високој нози проводи са новим дечком.

– Ђина је посљедњих мјесеци пролазила кроз изузетно стресан период и њој је била потребна пауза. Однедавно се виђа са момком који већ годинама живи у Шпанији, и сматрала је да је једино логично рјешење да се пресели код њега и ужива далеко од очију јавности – открива извор близак Џиновићевој.

оживио галеба

Занимљивости

Оживио птицу масажом срца: Голман на утакмици напуцао галеба, капитен га спасио

Како преносе медији, односи између Хариса Џиновића и Ђине још увијек су затегнути, а њен потез да се пресели у Барселону није наишао на његово одобравање.

– Ђина је без икаквог претходног договора са Харисом одлучила да се пресели. Њихови односи нису најбољи још од његовог развода од Мелине, а сваки њен сљедећи корак он је дочекивао са негодовањем. Ђина се са њим готово и не чује откако је отишла у Шпанију, али не сумњам да ће се помирити, ипак су отац и кћерка, и јасно је колико се воле – открива добро обавијештен извор за Информер.

Добила 1.000 црвених ружа

Ђина је позирала поред два огроман букета од око 1.000 црвених ружа. Она је сједила на поду док је на себи имала црни свилени бадемантил, а пратиоцима није открила од кога је добила овај романтични поклон.

Иначе, Ђина се често снима у изазовним издањима, а чак је једном приликом и њен отац коментарисао да му се то не допада, преноси Блиц.

Подсјетимо, Ђина је недавно рекла какве особине мора да има њен идеалан мушкарац.

– Мушкарац који жели да ме освоји морао би да преокрене цијели свијет, не да би ме импресионирао, већ да би доказао да зна моју вриједност – написала је она недавно на Инстаграму.

