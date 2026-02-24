Оживио птицу масажом срца: Голман на утакмици напуцао галеба, капитен га спасио

24.02.2026
08:49
Несвакидашњи инцидент обиљежио је аматерски фудбалски меч у Истанбулу. Умјесто о головима, прича се о херојском чину и спасавању једног недужног живота усред утакмице.
Аматерска фудбалска утакмица у Истанбулу прекинута је због инцидента какав се ријетко виђа играч је успио да оживи галеба након што га је случајно погодила лопта. Све се одиграло током финала плеј-офа Прве истанбулске аматерске лиге, у којем су се за улазак у виши ранг борили Мевланакапи Гузелхисар и Истанбул Јурдум Спор.
Играо се 22. минут када је чувар мреже Истанбул Јурдум Спора, Мухамет Ујаник, испуцао лопту из свог казненог простора. На несрећу, лопта је у лету погодила галеба који се одмах срушио на траву. Ујаник је касније признао да у први мах није ни схватио шта се десило, све док није пришао птици. Како каже, био је у шоку и дубоко потресен јер је свјестан да је у питању живо биће.
🇹🇷 In Turkey, during an amateur league match in Istanbul, a goalkeeper accidentally hit a seagull with the ball. — Russian Market (@runews) February 23, 2026
A player from one of the teams managed to perform CPR on the bird and saved its life. pic.twitter.com/USKsUMz2YR
Ипак, херој дана био је капитен екипе Гани Чатан. Он је први дотрчао до повријеђене птице и примјетио да галеб не даје знаке живота. Инстинктивно је почео са реанимацијом, односно масажом срца. Чатан је објаснио да је процес трајао око два минута и да није желио да одустане све док није видио да се птици помјерају ноге и очи. Убрзо након тога, галеб је почео да долази свијести, пише Сспортал.
Птици је одмах дата вода, а потом је изнијета са терена и предата медицинском особљу. Занимљиво је да Чатан нема никакву медицинску обуку, већ је све радио по осјећају како би спасао животињу.
Након прве помоћи на терену, галеб је добио адекватну његу. Касније је потврђено да је птица задобила повреду крила због које неко вријеме неће моћи да лети, али је под сталним надзором ветеринара. Голман Ујаник је поручио да би волио да посети галеба чим сазна у којој се тачно амбуланти налази.
Онур Озсој, који је коментарисао утакмицу уживо, истакао је да је овај детаљ привукао невјероватну пажњу јавности. Описао је сцену као нешто што се виђа “једном у животу”, додајући да је у тренуцима борбе за живот птице у преносу завладала потпуна тишина. Касније су до новинарске екипе стигле вијести да галеб већ полако хода, што је свима донијело олакшање.
Иако је Истанбул Јурдум Спор на крају изгубио утакмицу и остао без титуле и пласмана у виши ранг, капитен Чатан је показао шта значи бити човјек.
– Пораз нас боли, али спасити један живот је велика ствар. То је много важније од било ког првенства или трофеја – закључио је капитен за турске медије.
