Невјероватан случај: Мушкарац оптужен за шверц мрава

16.03.2026
19:45
Суд у Најробију осудио је мушкарца за илегалну продају мрава страним држављанима, преноси Ројтерс и појашњава да је власти у Кенији настоје да спријече шверц инсеката из земље.
Канцеларија директора јавног тужилаштва Кеније саопштила је да је он ухапшен на међународном аеродрому Џомо Кењата, као и да је претресом његове куће пронађено 1.000 неупакованих живих баштенских мрава, 113 баштенских мрава упакованих у модификоване шприцеве и 503 празна шприца.
Мушкарац се повезује са илегалном продајом мрава кинеском држављанину, али и са пошиљком заплењеном у Бангкоку 10. марта.
Прошле године четворица мушкараца су кажњена прошле године са по 7.700 долара због покушаја кријумчарења хиљада мрава из Кеније.
Шверц мрава у тој земљи пореди се са шверцом слонових костију, а љубитељи мрава плаћају велике суме да би одржавали колоније у великим провидним посудама познатим као формикаријуми, које пружају увид у сложене друштвене структуре и понашање врсте, навела је Ројтерс.
