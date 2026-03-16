Невјероватан случај: Мушкарац оптужен за шверц мрава

Извор:

Спутник Србија

16.03.2026

19:45

мрави
Фото: pexels/Poranimm Athithawatthee

Суд у Најробију осудио је мушкарца за илегалну продају мрава страним држављанима, преноси Ројтерс и појашњава да је власти у Кенији настоје да спријече шверц инсеката из земље.

Канцеларија директора јавног тужилаштва Кеније саопштила је да је он ухапшен на међународном аеродрому Џомо Кењата, као и да је претресом његове куће пронађено 1.000 неупакованих живих баштенских мрава, 113 баштенских мрава упакованих у модификоване шприцеве и 503 празна шприца.

Мушкарац се повезује са илегалном продајом мрава кинеском држављанину, али и са пошиљком заплењеном у Бангкоку 10. марта.

Бања Лука

Најезда мрава у Бањалуци, становници се жале, траже помоћ

Прошле године четворица мушкараца су кажњена прошле године са по 7.700 долара због покушаја кријумчарења хиљада мрава из Кеније.

Шверц мрава у тој земљи пореди се са шверцом слонових костију, а љубитељи мрава плаћају велике суме да би одржавали колоније у великим провидним посудама познатим као формикаријуми, које пружају увид у сложене друштвене структуре и понашање врсте, навела је Ројтерс.

(спутник србија)

Прочитајте више

Мрави инсекти

Наука и технологија

Откривен мрав стар 40 милиона година

1 мј

0
Мрави инсекти

Наука и технологија

Мрави моле за смрт кад су болесни

3 мј

0
Мрави инсекти

Савјети

Мраве и бубашвабе никада нећете више нећете видјети у свом дому уз помоћ овог трика

5 мј

0
Огласила се супруга убијеног таксисте: ''Данас смо сахранили Дејана, он ни мрава не би згазио''

Србија

Огласила се супруга убијеног таксисте: ''Данас смо сахранили Дејана, он ни мрава не би згазио''

5 мј

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Четири хороскопска знака чекају срећу и изобиље до краја године

5 ч

0
Возач остао заробљен испод СУВ-а након пада дизалице

Занимљивости

Возач остао заробљен испод СУВ-а након пада дизалице

5 ч

0
Овај отпад вриједи више него злато

Занимљивости

Овај отпад вриједи више него злато

9 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Мјесечни хороскоп за април 2026. године: Шта чека ваш знак?

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Лука Дончић најбољи играч западне конференције протекле седмице

22

49

Пожар у Основној школи "Мито Игумановић", сумња се да је подметнут

22

47

Дарко Лазић пролази кроз највећу бол због губитка брата, ево ко се не одваја од њега

22

33

Трамп: Рат са Ираном може бити окончан већ ове седмице

22

30

Једна од највећих америчких банака постигла нагодбу у тужби са Епстиновим жртвама

