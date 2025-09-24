Logo

Мраве и бубашвабе никада нећете више нећете видјети у свом дому уз помоћ овог трика

Извор:

Крстарица

24.09.2025

20:41

Коментари:

0
Мрави инсекти
Фото: Pixabay

Ако се и ви борите са досадним мравима и бубашвабама, испробајте овај једноставан трик и ријешите их се једном заувијек.

Мрави, бубашвабе и други непозвани гости су ноћна мора сваког домаћинства. Неочекивано се појављују у кухињи, упорно истражују залихе хране и насељавају се у скривене углове, гдје их је готово немогуће истријебити. Можда сте испробали разне замке, спрејеве и кућне трикове, али проблем се стално враћа. Шта ако постоји једноставно, природно и јефтино рјешење које заиста функционише?

НСРС-2025

Република Српска

Изабран нови потпредсједник НСРС

Овим триком свој стан ћете очистити од нежељених гостију, попут мрава и бубашваба, без употребе штетних хемикалија. Кључни састојак је паста за зубе, која у комбинацији са шећером ствара неодољив мамац. Ова једноставна метода не само да ће привући мраве и бубашвабе, већ ће их и ефикасно уклонити из вашег дома.

Зашто дјелује на мраве и бубашвабе?

Проблем са већином комерцијалних инсектицида је тај што се мрави и бубашвабе често навикну на њих или дјелују само привремено. Овај трик, међутим, користи њихову природну жељу за слаткишима и лукаво их намами у замку. Шећер их привлачи, а паста за зубе садржи састојке који су смртоносни за њих.

Поред тога, ова метода је потпуно сигурна за ваш дом, јер не садржи агресивне хемикалије. Можете га безбједно користити у кухињи, остави или дневној соби, без страха да ћете утицати на квалитет ваздуха или бити опасан за ваше љубимце.

POLICIJA-SAD-240925

Свијет

Детаљи хорора у Даласу: Снајпериста исписао поруке на муницији

Како припремити замку?

Све што вам треба су састојци које готово сигурно већ имате код куће. У чинији помијешајте 3 кашике шећера, 4 кашике брашна, 3 кашике пасте за зубе и 3 кашике воде. Смјесу добро промијешајте да добијете густу, љепљиву пасту. Затим од њега формирајте мале лоптице величине љешника.

Поставите куглице стратешки по стану – поставите их у углове гдје сте већ примјетили мраве или бубашвабе. Посебно ће бити ефектни у кухињи, испод судопере, иза фрижидера и у остави, гдје ови досадни инсекти најрадије бораве.

Колико је времена потребно да би замка дјеловала?

Бубашвабе и мрави ће брзо открити замку, јер ће их одмах привући шећер. Када почну да конзумирају смјешу, убрзо ће нестати, јер паста за зубе садржи састојке који ремете њихов пробавни систем и постепено их уништавају. За најбоље резултате, поновите поступак два до три пута недјељно док не примјетите да су све штеточине нестале.

судница

Свијет

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

Зашто је ова метода боља од инсектицида?

Осим што је потпуно безбједан и природан, има још више предности. Прво, изузетно је јефтин – већ имате све састојке код куће, што значи да нећете трошити новац на скупе инсектициде. Друго, не садржи токсичне хемикалије које би могле да нашкоде дјеци или кућним љубимцима. Треће, не загађује ваздух и не оставља непријатне мирисе, као што то чине агресивни спрејеви против инсеката.

Подијели:

Таг:

insekti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

Фудбал

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

2 ч

0
Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

Хроника

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

2 ч

0
Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Регион

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

2 ч

0
Као јутарња кафа утиче на крвни притисак?

Здравље

Као јутарња кафа утиче на крвни притисак?

2 ч

0

Више из рубрике

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

Савјети

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

4 ч

0
Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Савјети

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

5 ч

0
Дочекајте јесен са најукуснијим тартом од меда и ораха

Савјети

Дочекајте јесен са најукуснијим тартом од меда и ораха

6 ч

0
7 начина да стилизујете омиљени сако: Од посла до вечерњег изласка

Савјети

7 начина да стилизујете омиљени сако: Од посла до вечерњег изласка

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

22

44

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

22

37

Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

22

29

Сијарто: Мађарска неће прекинути са увозом руске нафте

22

26

Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner