Детаљи хорора у Даласу: Снајпериста исписао поруке на муницији

Нападач у пуцњави која се јутрос догодила у притворском центру Управе за имиграцију и царине (ИЦЕ) у Даласу у којој је најмање једна особа убијена и двоје повријеђено, имао је муницију на којој су биле исписане поруке против ИЦЕ, открио је Федерални истражни биро (ФБИ).
Прелиминарна истрага, која је у току, указује на то да је тај напад био политички мотивисан, пише Њујорк Пост.
Како се наводи, три особе су рањене у пуцњави, од чега су две подлегле повредама и умрле.
Специјални агент ФБИ Џо Ротрок рекао је да је међу пронађеним мецима пронађена муниција са угравираним порукама против ИЦЕ, укључујући фразу "Анти-Ице".
"Ово је још један у низу напада на органе реда, а ми ћемо да наставимо да истражујемо ове догађаје као политички мотивисане нападе", рекао је Ротрок на конференцији за новинаре.
Директор ФБИ Каш Пател, поделио је фотографију са места догађаја на којој се види муниција са угравираном поруком. Нападач је пронађен мртав на крову у близини објекта са прострелном раном коју је сам себи нанио.
Идентитет нападача није откривен, а исте информације нису доступне ни о жртвама.
Такође, власти су потврдиле да ниједан полицајац није повријеђен током инцидента.
Овај напад долази само неколико мјесеци након што је у Тексасу забележен сличан инцидент, када је нападач напао ИЦЕ агента у специјализованом објекту у Тексасу.
Сенатор из Тексаса Тед Круз осудио је подстицање политичког насиља против ИЦЕ и његових агената, критикујући политичаре који демонизују рад ИЦЕ-а и позивају на насиље против агената.
"Насиљу нема мјеста у нашој земљи. То је погрешно, и требало би да се ујединимо у његовом сузбијању", рекао је Круз.
ФБИ је обећао да ће да настави да истражује овај напад и позвао на одговорност оне који покушавају да подстакну насиље против органа реда.
