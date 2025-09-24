Logo

Селак: Министарство правде ће прилагодити законе према одлуци Уставног суда Српске

24.09.2025

19:53

Селак: Министарство правде ће прилагодити законе према одлуци Уставног суда Српске

Министарство правде Републике Српске саопштило је да ће у најкраћем року прилагодити Кривични законик у складу са одлуком Уставног суда Републике Српске од 24. септембра, која се односи на члан 46а, став 3.

Министар правде Горан Селак поручио је да се одлуке Уставног суда Републике Српске не коментаришу, већ спроводе, те да ће Министарство припремити приједлог измјена и упутити га у скупштинску процедуру.

Vukan Rankic

Република Српска

Цицвара и главуша посвађале Вукановића и Ранкића: "Каква пита, шта причаш.."

Министарство ће припремити приједлог измјена и упутити га у скупштинску процедуру. Ова одлука је у потпуности у складу са судском независношћу и правом суда да одлучује према закону – нагласио је Селак.

