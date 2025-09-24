Селак: Министарство правде ће прилагодити законе према одлуци Уставног суда Српске

24.09.2025
Министарство правде Републике Српске саопштило је да ће у најкраћем року прилагодити Кривични законик у складу са одлуком Уставног суда Републике Српске од 24. септембра, која се односи на члан 46а, став 3.
Министар правде Горан Селак поручио је да се одлуке Уставног суда Републике Српске не коментаришу, већ спроводе, те да ће Министарство припремити приједлог измјена и упутити га у скупштинску процедуру.
Министарство ће припремити приједлог измјена и упутити га у скупштинску процедуру. Ова одлука је у потпуности у складу са судском независношћу и правом суда да одлучује према закону – нагласио је Селак.
Министарство правде држи се опште норме да се одлуке Уставног суда Републике Српске не коментаришу, већ спроводе. — Selak Goran (@SelakG) September 24, 2025
Као министар правде, у најкраћем року предузећу мјере да се та одлука што прије имплементира, тако што ће Министарство сачинити приједлог измјена и упутити га у…
