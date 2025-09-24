Logo

Афричка куга свиња: Како заштити домаће свињогојство

АТВ

24.09.2025

Афричка куга свиња: Како заштити домаће свињогојство
Фото: АТВ

Oко 50 хиљада свиња је еутаназирано 2023. погубна година за свињогојство у Српској. Директна штета износи 30 милиона марака, док је индиректна далеко већа. Многи фармери су одлучили да трајно дигну руке од узгоја свиња. Занима нас какво је стање на фармама, радо бисмо то и забиљежили камером, али тамо, кажу узгајивачи свиња, никако не можемо.

"У фарму ни близу фарме се не може , услови су јако рестриктивни тако да морате то разумити, не може вас нико пустити јер то је апсурд да причамо о изолацији и сад да неко улази", рекао је предсједник Удружења свиња Републике Српске Мишо Маљчић.

Вирус је стабилан, лијека за сада нема , нити превенције у виду вакцине. Узгајивачи нису свјесни посљедица. Не стоје приче да се ради о измишљеној болести и да човјек уз дивље свиње, не може бити индиректни преносилац болести, каже Маљчић.

"Ми се тренутно бојимо накупаца , препродаваца, молимо ваше гледаоце и слушаоце узгајиваче да не пуштају купце у своје објекте. Да нема пипања свиња, пребацивања, утовар у купчеву приколицу, па враћање у објекат", додао је Маљчић.

Узгајивачи свиња у Српској забринуто и помно прате све што се дешава у сусједној Хрватској. Тамо је у току еутаназија 10.000 свиња у објекту Соколовац у Славонији. Уводе се додатни биосигурносни протоколи којима се настоји зауставити ширење болести.

"Оно што ја желим апеловати то је људски разум, то нам је важно да када нешто изолујемо да се то не преноси на друге средине. Већ смо пребацили један број инспектора на испомоћ...направљено је око 400 надзора", истиче главни државни инспектор Андрија Микулић.

Како се не би поновио сценарио из Хрватске или онај код нас из 2023. године, из Министарства пољопривреде Српске апелују на узгајиваче да се клону прије свега нелегалног промета. Упозоравају да је кључно да се строго придржавају биосигурносних мјера и прате здравствено стање и понашање животиња , те по потреби што прије контактирају ветеринарске службе.

