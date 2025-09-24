Logo

Пензионери никад богатији! Ово раде сваки дан и уз то зарађивати милионе

Информер

24.09.2025

18:38

Пензионери никад богатији! Ово раде сваки дан и уз то зарађивати милионе
Фото: Matthias Zomer/Pexels

Усљед вишка слободног времена пензионери у Србији нашли су нову занимацију, оно о чему су одувек сањали, о свом бизнису!

Наиме, константне повишице и раст пензија омогућио је најстаријим грађанима Србије да остваре своје снове и постану власници сопствених бизниса.

1. Производња домаћих специјалитета

Свако ће се сложити да су наше баке неприкосновене у једном - прављењу домаћих специјалитета попут торти, пита, џемова, ајвара и колача. Управо ову моћ искористиле су и од ње направиле уносан бизнис.

Са почетним улагањем од само 500 евра и то за добру рерну, најстарије домаћице зарађују око 1.200 евра мјесечно. Наравно, неријетко се у продају укључе унуци и унуке, па уз помоћ друштвених мрежа њихова зарада премаши и 2.000 евра.

2. Узгој цвијећа

Пензионери који живе у кући са великим двориштем масовно се одлучују да своју страст према цвијећу претворе у дебелу зараду, управо јер је улагање у овај бизнис минимално, око 300 евра за саднице и материјал.

Међутим, цвијеће, зачинско биље и поврће на пијаци доносе и тек како дебелу зараду. Они који направе договор са локалним цвјећарама или се упутсте у продају путем друштвених мрежа већ првог мјесеца остваре зараду од чак 1.000 евра па на више.

3. Чување дјеце и кућних љубимаца

Пензионери имају време и стрпљење, а родитељи и власници паса то дебело плаћају!

Наиме, улагања у овај бизнис готово да нема! Потребан је само оглас на друштвеним мрежама, а потражња за пажљивим бакама и декама је готово у константном порасту.

Сем превелике љубави коју баке и деке пружају дјеци коју чувају, неријетко спреме ручак или поспреме кућу, што их додатно чини пожељним и траженим, а њихова зарада мјесечна износи од 700 до 1.000 евра уз слободне викенде. Уколико чувају дјецу и током нерадних дана зарада се драстично увећава па зна да премаши и 1.200 евра.

Такође, они који чувају кућне љубимце током сезоне љетовања и зимовања или пак у случају путовања за 10 дана зараде и до 500 евра.

4. Ручни рад и уникатни производи

Ручни рад је опет у моди, тако да баке које свакако воле и знају да плету, штрикају, хеклају или праве сувенире и наките су изузетно тражене.

Материјал није скуп и не премашује 200 евра, а зарада путем интернета може донијети и 600 евра мјесечно, док за уникатни радови достижу цијену и до 1.000 евра.

5. Изнајмљивање собе или стана

Ако пензионер има слободну собу или стан, то је прави рудник злата! Улагање за комплет опремање собе прелази 300 евра, а издавање путем познатих платформи може донијети мјесечну зараду и до 500 евра.

(информер)

