Пас прекинуо власницу усред тренинга и "запалио" мреже

24.09.2025

17:28

Фото: Pexels

Док је Бети покушавала да одради серију вјежби истезања, њен лабрадор Били одлучио је да јој направи "сметњу" – склупчао се испод ње и удобно легао.

Као и многи власници паса, и она је схватила да тренирање уз љубимца често постаје права акробација.

Умјесто да настави тренинг, Бети је завршила са осмјехом, јер је Билијев несташни потез одушевио и њу и хиљаде људи који су погледали снимак.

Бети је уз снимак шаљиво додала: "Истезање је за двоје", а видео је одмах освојио срца многих.

Иако га је направила прије годину дана, тек недавно га је пронашла у телефону и одлучила да га објави – и погодила је право у центар, јер су реакције пратилаца биле бурне.

Коментари су се само низали: "Овако се то ради", "Преслатки сте", "Не могу да издржим колико је ово слатко", "Били је прави господин, учинио је све забавнијим", "Он само хоће да се и сам истегне", "Дивно, хоће да буде уз тебе без обзира на све", и још много сличних.

(Информер)

pas

vježbe

