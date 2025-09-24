Научници коначно ставили тачку на једну од највећих мистерија: Шта је старије кокошка или јаје?

Извор:
Блиц
24.09.2025
16:40
Једно од најстаријих питања које је збуњивало и филозофе и научнике кроз вијекове, а истовремено забављало и обичне људе, јесте дилема: шта је било прво, кокошка или јаје?
Ова енигма, која се преносила с генерације на генерацију, деценијама је била предмет расправа, шала и знатижељних расправа у учионицама, али и озбиљних научних истраживања. Ипак, научници тврде да су коначно пронашли одговор.
Истраживања су показала да је посебни протеин, назван овоклеидин-17 (ОЦ-17), кључан у формирању љуске јајета. Он дјелује као катализатор и омогућава калцијуму да се претвори у тврду заштитну љуску која чува жуманце, преноси Блиц.
Оно што је посебно важно јесте да се овај протеин производи искључиво у јајницима кокошке. Без њега, јаје у облику какво познајемо данас једноставно не би могло да настане.
Иако су јаја у природи постојала много прије него што су се појавиле кокошке – полагала су их рептили, диносауруси и бројне друге врсте – научници наглашавају да конкретно кокошје јаје не може да постоји без кокошке.
На тај начин, наука је понудила објашњење и ставила тачку на једно од најпознатијих и најстаријих питања у историји, остављајући истовремено фасцинацију чињеницом како природа функционише на најситнијем нивоу.
