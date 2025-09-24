Logo

Научници коначно ставили тачку на једну од највећих мистерија: Шта је старије кокошка или јаје?

Извор:

Блиц

24.09.2025

16:40

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Brett Jordan

Једно од најстаријих питања које је збуњивало и филозофе и научнике кроз вијекове, а истовремено забављало и обичне људе, јесте дилема: шта је било прво, кокошка или јаје?

Ова енигма, која се преносила с генерације на генерацију, деценијама је била предмет расправа, шала и знатижељних расправа у учионицама, али и озбиљних научних истраживања. Ипак, научници тврде да су коначно пронашли одговор.

Истраживања су показала да је посебни протеин, назван овоклеидин-17 (ОЦ-17), кључан у формирању љуске јајета. Он дјелује као катализатор и омогућава калцијуму да се претвори у тврду заштитну љуску која чува жуманце, преноси Блиц.

Кокошје јаје не може да постоји без кокошке

Оно што је посебно важно јесте да се овај протеин производи искључиво у јајницима кокошке. Без њега, јаје у облику какво познајемо данас једноставно не би могло да настане.

Халид Бешлић-02092025

Сцена

Познати пјевач се расплакао због Халида и његове супруге: "Нажалост, Сејда није добро"

Иако су јаја у природи постојала много прије него што су се појавиле кокошке – полагала су их рептили, диносауруси и бројне друге врсте – научници наглашавају да конкретно кокошје јаје не може да постоји без кокошке.

На тај начин, наука је понудила објашњење и ставила тачку на једно од најпознатијих и најстаријих питања у историји, остављајући истовремено фасцинацију чињеницом како природа функционише на најситнијем нивоу.

