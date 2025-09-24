Пала са литице и седам сати се борила за живот: "Схватила сам да смрт не постоји"

24.09.2025
Све се догодило у септембру 2015. године, док је тада 22-годишња Ерика Тејт, психотерапеуткиња из Њу Џерзија, била на планинарењу на Палисадесу, низу стрмих литица које се простиру дуж ријеке Хадсон.
Она је отворила душу и испричала невјероватну причу о свом искуству блиске смрти и тренутку када је, након пада са литице високе око 18 метара, схватила да смрт заправо не постоји.
Те кобне јутро пробудила се, како каже, с "чудним осјећајем у стомаку", али га је занемарила и кренула на соло авантуру. На крају стазе наишла је на водопад који је пресушио. Како је већ раније пењала уз њега, одлучила је да се овог пута спусти низ литицу. Међутим, убрзо се нашла у невољи.
''Покушавала сам да нађем излаз, али нисам имала куда. У једном тренутку сам угледала камен испод ноге, прекривен маховином. Одлучила сам да ризикујем и закорачим на њега. То је била посљедња ствар које се сјећам, камен је био клизав и само сам пала“, присјећа се Ерика.
Пала је чак 18 метара право на стијене. Сломила је ребра, карлицу, руке, кичму, плућа су јој била пробушена, а дисање готово немогуће. Иако је неколико пута губила свијест, успјела је да позове хитну помоћ прије него што је поново пала у несвијест. На литици је провела невјероватних седам сати прије него што су је пронашли спасиоци.
У том периоду, Ерика каже да је доживјела искуство које јој је заувијек промијенило живот.
''Сјећам се како сам одвојила свијест од тијела и гледала себе одозго. Схватила сам да нисам то тијело, да постоји дио мене који не умире. Можете га звати душа, свијест или дух, али то искуство ми је показало да постоји нешто много веће од физичког свијета“, испричала је она за Тhe Other Side NDE на Јутјубу.
Како каже, у тим тренуцима пред очима јој је прошао цијели живот, попут филма. Видјела је не само своја добра дјела, већ и тренутке када је несвјесно повређивала друге људе. Научила је, додаје, и шта заиста значе карма и ''узрок и посљедица“.
Ерика је затим описала и тренутак који зове „искуством беле светлости“.
''То је била неописива количина љубави и мира. Схватила сам да су свака ћелија и сваки атом створени од исте енергије, да смо сви повезани и да у суштини чинимо једно“, рекла је она.
Спасиоци су је на крају пронашли захваљујући ватрогасцу који је, како се касније испоставило, имао ''интуицију“ гдје би могла да буде. Након што су је пребацили чамцем, Ерика је провела мјесец дана у болници, још мјесец дана на рехабилитацији, а потом и шест мјесеци у кревету и инвалидским колицима.
Ипак, упркос трагедији, она каже да јој је то искуство отворило срце, донијело саосјећање за људску патњу и помогло јој да пронађе дубљи смисао живота.
''Сада знам да наш прави циљ није оно што мислимо да јесте. Има нешто веће, и то је вриједно тражења“, поручила је Ерика.
(Она.рс)
