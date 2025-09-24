Logo

Ова два знака Зодијака имају снажну потребу за контролом

24.09.2025

13:50

Horoskop
Фото: Pexels

Астролози често истичу да неки знаци имају снажну потребу за контролом у везама и на послу; то не значи нужно лошу намјеру, већ жељу за сигурношћу, структуром и предвидљивошћу која понекад прелази границу.

Шкорпије интензивно доживљавају емоције и тешко подносе неизвјесност; њихова потреба за контролом често произлази из страха од рањивости и жеље да заштите себе и оне које воле. Кад се осјећају угрожено, могу постати манипулативни или превише посесивни, али истовремено су страствени и вјерни партнери кад се повјерење изгради.

Ђоковић-Алкараз-05092025

Тенис

Алкараз: Не размишљам о Ђоковићу

Јарчеви траже ред и ефикасност; воле да ствари функционишу по плану и преузимају одговорност како би одржали стабилност. Њихова контрола је прагматична и често мотивисана жељом за успјехом и сигурношћу породице или тима. То може дјеловати хладно или ауторитативно, али обично је усмјерено на постизање дугорочних циљева.

Препознавање узрока — страх, перфекционизам или потреба за сигурношћу — први је корак. Поставите јасне границе, комуницирајте отворено о потребама и очекивањима, и подстичите повјерење кроз мале кораке. Контролу код Шкорпиона смањује искрена рањивост; код Јарца помаже флексибилнији приступ и делегирање задатака.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп пријети да ће тужити ABC због повратка Џимија Кимела

Разумијевање мотивације иза контроле помаже да се избјегну конфликти и изгради здравији однос базиран на повјерењу, поштовању и заједничком планирању, преноси Крстарица.

