Трамп пријети да ће тужити ABC због повратка Џимија Кимела

24.09.2025

13:42

Фото: Tanjug/AP
Фото: Tanjug/AP

Водитељ Џими Кимел вратио се синоћ након седмодневне паузе од емисије, на велико одушевљење јавности у Сједињеним Државама (САД). Међутим, Доналд Трамп није био срећан и најавио је могућу тужбу против мреже ABC.

Амерички предсједник је одговорио на Кимелов повратак критикама у објави на мрежи Truth Social, наводећи да намјерава да тужи телевизијску мрежу.

''Не могу да вјерујем да су лажне вијести ABC-jа вратиле Џимија Кимела на посао“, написао је Трамп, додајући: ''ABC је обавијестио Бијелу кућу да је његова емисија отказана! Нешто се догодило између тада и сада јер је његова публика нестала, а његов 'таленат' никада није био ту.“

Кимел-Џими

Свијет

Кимел на ивици суза у првој емисији након суспензије: ''Нисам хтио да се шалим на рачун убиства Чарлија Кирка''

Затим је наставио: ''Зашто би жељели назад некога ко је толико лош, ко није смијешан и ко доводи мрежу у опасност играјући 99% позитивног демократског смећа. Он је још једна крила Демократског националног комитета и колико ја знам, то би био огроман илегални допринос кампањи. Мислим да ћемо тестирати ABC по овом питању. Да видимо како ћемо се снаћи. Прошли пут када сам их напао, дали су ми 16 милиона долара. Ово звучи још уносније. Каква гомила губитника! Нека Џими Кимел трули у својој лошој гледаности.“

Подсјећања ради, емисију коју Кимел води од 2003. године отказала је Дизнијева телевизијска мрежа ABC неколико сати прије емитовања 17. септембра, након коментара које је комичар дао у емисији раније те недеље у вези са фаталним пуцњавом на Чарлија Кирка, преноси Кликс.

Доналд Трамп

Џими Кимел

