Полиција спријечила освету мафијашке групе

Тужилаштво у Катанији на Сицилији спровело је акцију против десет чланова мафијашког клана Скалиси из Адрана због планираног убиства које је било близу извршења, пренијела је данас Анса.
Како се наводи, вођа клана је испланирао елиминацију оних који су одговорни за смрт његовог сина, 17-годишњег младића који је убијен ножем у ноћи 20. априла у Франкофонтеу код Сиракузе.
За засједу, која је требало да се изведе у околини Сиракузе, организован је борбени тим из мјеста Кјети.
План је био да се користи лажна униформа карабињера, као и комби без ГПС-а како би се избјегло праћење, преноси Танјуг.
Тужилаштво у Катанији није открило идентитет људи који је требало да буду ликвидирани.
