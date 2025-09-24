Потврђено: Америчка морнарица испалила балистички пројектил

24.09.2025
11:49
Коментари:0
Морнарица САД спровела је без претходне најаве тестирање балистичког пројектила Trident-II D5 у близини Кариба.
То је, како преноси Индеx, изазвало изненађење међу становницима Порторика који су свједочили необичном свјетлосном феномену на небу.
Тест је у међувремену службено потврдила америчка ратна морнарица.
На друштвеним мрежама брзо су се проширили снимци лансирања, које је објавила Ада Монсон, главна метеоролог WAPA-TV из Сан Хуана. Становници Порторика описивали су упечатљив сјај ракете, посљедицу јонизације молекула у горњим слојевима атмосфере.
🇵🇷🇺🇸 BREAKING: A rocket streaked across Puerto Rico skies tonight! Witnesses say it was a Trident missile test from a submarine in the North Atlantic—totally unscheduled.— Defence Index (@Defence_Index) September 22, 2025
It is not yet confirmed which country conducted the test or the exact missile, but only the U.S. and U.K.… pic.twitter.com/EUlepTT4tC
Стручњак Марко Лангброк потврдио је да је ријеч о тесту пројектила Trident-II D5, наводећи да су објављена навигациона упозорења показала подручје лансирања и путању пројектила, који је испаљен с подморнице.
Trident-II D5 пројектил у арсеналу имају и америчка и британска морнарица и сматра се кључним елементом њихове стратегије нуклеарног одвраћања.
Америчка ратна морнарица накнадно је објавила да је у раздобљу од 17. до 21. септембра с балистичке подморнице класе "Охајо" испаљено укупно четири ненаоружана пројектила Trident-II D5LE.
US Navy has confirmed a successful TEST LAUNCH of the Trident II D5 submarine-launched ballistic missile off Florida's coast, visible from Puerto Rico and South Florida. pic.twitter.com/5fRM5MhzYy— CMNS_Media⚔️ Dr. Physician 🏹VEDA 👣 (@1SanatanSatya) September 24, 2025
Једно од лансирања, одржано у недјељу навече, било је видљиво из Порторика.
"Тестна лансирања спроводе се редовно како би се проценила и осигурала поузданост и прецизност система. Нису била повезана ни с једним актуелним свјетским догађајем", навела је морнарица у саопштењу.
Вицеадмирал Џони Р. Волф, директор програма стратешких система америчке морнарице, нагласио је да ова лансирања потврђују вјеродостојност и поузданост америчких способности нуклеарног одвраћања.
"Наш систем балистичких пројектила лансираних с подморница кључан је за националну безбједност од 1960-их, а ови тестови и даље потврђују нашу спремност и поузданост”, поручио је Волф.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
13
11
59
11
57
11
52
Тренутно на програму