Потврђено: Америчка морнарица испалила балистички пројектил

24.09.2025

11:49

Потврђено: Америчка морнарица испалила балистички пројектил
Фото: screenshot / x

Морнарица САД спровела је без претходне најаве тестирање балистичког пројектила Trident-II D5 у близини Кариба.

То је, како преноси Индеx, изазвало изненађење међу становницима Порторика који су свједочили необичном свјетлосном феномену на небу.

Тест је у међувремену службено потврдила америчка ратна морнарица.

Лансирање виђено из Порторика

На друштвеним мрежама брзо су се проширили снимци лансирања, које је објавила Ада Монсон, главна метеоролог WAPA-TV из Сан Хуана. Становници Порторика описивали су упечатљив сјај ракете, посљедицу јонизације молекула у горњим слојевима атмосфере.

Стручњак Марко Лангброк потврдио је да је ријеч о тесту пројектила Trident-II D5, наводећи да су објављена навигациона упозорења показала подручје лансирања и путању пројектила, који је испаљен с подморнице.

Trident-II D5 пројектил у арсеналу имају и америчка и британска морнарица и сматра се кључним елементом њихове стратегије нуклеарног одвраћања.

Службена потврда америчке морнарице

Америчка ратна морнарица накнадно је објавила да је у раздобљу од 17. до 21. септембра с балистичке подморнице класе "Охајо" испаљено укупно четири ненаоружана пројектила Trident-II D5LE.

Једно од лансирања, одржано у недјељу навече, било је видљиво из Порторика.

"Тестна лансирања спроводе се редовно како би се проценила и осигурала поузданост и прецизност система. Нису била повезана ни с једним актуелним свјетским догађајем", навела је морнарица у саопштењу.

Вицеадмирал Џони Р. Волф, директор програма стратешких система америчке морнарице, нагласио је да ова лансирања потврђују вјеродостојност и поузданост америчких способности нуклеарног одвраћања.

"Наш систем балистичких пројектила лансираних с подморница кључан је за националну безбједност од 1960-их, а ови тестови и даље потврђују нашу спремност и поузданост”, поручио је Волф.

