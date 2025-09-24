Logo

Кремљ одговорио на Трампову промјену тона: Не слажемо се

24.09.2025

10:21

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Кремљ не може да се сложи са свим изјавама предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа у вези са руско-украјинским војним сукобом, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је у изјави за РБЦ радио промјену тона у изјавама предсједника САД везано за Украјину приписао састанку делегације америчких републиканца са украјинским председником Володимиром Зеленским.

"Састали су се јуче. Наравно, господин Трамп је чуо верзију Зеленског онога што се дешава. И, очигледно, у овом тренутку, та верзија је разлог за процјену коју смо чули", рекао је Песков.

Tramp- Zelenski-2392025

Свијет

Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

Дан раније, 23. септембра, након састанка са Зеленским на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, Трамп је назвао учешће Русије у сукобу у Украјини "бесмисленим".

Такође је напоменуо да је руска економија у "страшном стању", називајући ту земљу "тигром од папира".

Трамп је, између осталог, такође изјавио да би Украјина, уз подршку Европске уније, могла да поврати све изгубљене територије и, "можда чак и да оде даље", преноси Тан‌југ.

Он је напоменуо да је до овог закључка дошао након што је "прегледао и у потпуности разумио војну и економску ситуацију" у сукобу у Украјини, наводи РБЦ.

Дмитриј Песков

Доналд Трамп

Коментари (0)
