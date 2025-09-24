Logo

Отворила се огромна рупа на цести, саобраћај затворен

24.09.2025

24.09.2025

Дио цесте се данас урушио испред болнице Вајира у главном тајландском граду Бангкоку.

Формирала се рупа дуга и широка 30 метара те дубока 50 метара. Срећом, нико није повријеђен.

Саобраћај је на том подручју затворен из безбједносних разлога. Амбулантне услуге у државној болници су обустављене, а око 3.500 пацијената евакуисано је из оближњих зграда. Почетни извјештај говори да болничке зграде нису оштећене.

Станари оближњих станова такође су добили упутства за евакуацију. Два електрична стуба и полицијско возило пали су у рупу након урушавања. Власти нису објавиле узрок урушавања. Гувернер Бангкока Chadchart Sittipunt и тим званичника прегледали су мјесто догађаја.

Искључили воду и струју

Sittipunt је касније изјавио да се урушавање догодило изнад подземне жељезничке станице, тачније на споју између тунела и станице.

"Тло је завршило у тунелу, узрокујући урушавање околних структура и пуцање велике водоводне цијеви", рекао је гувернер.

Власти су искључиле воду и струју како би контролисале ситуацију и спријечиле даљње ризике, преноси Индекс.

Друге наређене хитне мјере укључивале су процјену сигурности околних зграда, праћење кретања тла и управљање саобраћајем у том подручју.

Државна болница обуставила је амбулантне услуге на два дана. Стационарне услуге остале су у функцији.

"Друге болнице под управом Бангкока биће доступне за амбулантне случајеве тијеком тог раздобља", саопштио је гувернер.

