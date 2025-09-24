Отворила се огромна рупа на цести, саобраћај затворен

Извор:
24.09.2025
Дио цесте се данас урушио испред болнице Вајира у главном тајландском граду Бангкоку.
Формирала се рупа дуга и широка 30 метара те дубока 50 метара. Срећом, нико није повријеђен.
Саобраћај је на том подручју затворен из безбједносних разлога. Амбулантне услуге у државној болници су обустављене, а око 3.500 пацијената евакуисано је из оближњих зграда. Почетни извјештај говори да болничке зграде нису оштећене.
Станари оближњих станова такође су добили упутства за евакуацију. Два електрична стуба и полицијско возило пали су у рупу након урушавања. Власти нису објавиле узрок урушавања. Гувернер Бангкока Chadchart Sittipunt и тим званичника прегледали су мјесто догађаја.
Sittipunt је касније изјавио да се урушавање догодило изнад подземне жељезничке станице, тачније на споју између тунела и станице.
"Тло је завршило у тунелу, узрокујући урушавање околних структура и пуцање велике водоводне цијеви", рекао је гувернер.
Власти су искључиле воду и струју како би контролисале ситуацију и спријечиле даљње ризике, преноси Индекс.
Друге наређене хитне мјере укључивале су процјену сигурности околних зграда, праћење кретања тла и управљање саобраћајем у том подручју.
Државна болница обуставила је амбулантне услуге на два дана. Стационарне услуге остале су у функцији.
"Друге болнице под управом Бангкока биће доступне за амбулантне случајеве тијеком тог раздобља", саопштио је гувернер.
Soil rushing into an underground subway tunnel, possibly triggered by a burst water pipe, is being investigated as the cause of a massive road collapse on Samsen Road in Bangkok's Dusit district, which forced the evacuation of Vajira Hospital for safety.— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) September 24, 2025
The collapse created a… pic.twitter.com/dM1W3uPjIb
