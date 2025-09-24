Logo

Кимел на ивици суза у првој емисији након суспензије: ''Нисам хтио да се шалим на рачун убиства Чарлија Кирка''

24.09.2025

07:46

Кимел на ивици суза у првој емисији након суспензије: ''Нисам хтио да се шалим на рачун убиства Чарлија Кирка''
Фото: Tanjug / AP

Џими Кимел вратио се на мале екране у својој првој емисији након што је прошле недјеље суспендован због коментара о атентату на конзервативног инфлуенсера Чарлија Кирка.

Видно потресен и на ивици суза, Кимел је поручио да му "никада није била намјера олако схватити" Киркову смрт, пише Sky News.

"Не мислим да је ишта смијешно у томе", рекао је, видно емотиван. "Нити ми је била намјера да окривим било коју специфичну групу за дјела очигледно дубоко поремећене особе. То је заправо била супротност ономе што сам покушавао рећи".

Кимел је оптужен да је био "увредљив и неосјетљив" након што је у својој емисији "Jimmy Kimmel Live'' оптужио Доналда Трампа и његове савезнике за искоришћавање убиства.

У повратничкој емисији у уторак увече, Кимел је рекао да разумије зашто су његове примједбе "дјеловале или лоше темпиране или нејасне или можда обоје".

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Дан Свете Теодоре: Ево шта би мушкарци данас требало да ураде

Шта је Кимел рекао?

Коментари који су довели до суспензије изречени су прошле недјеље.

"Прешли смо неке нове ниске тачке током викенда с МАГА бандом која очајнички покушава окарактерисати овог клинца који је убио Чарлија Кирка као нешто друго осим једног од њих и чинећи све што могу да из тога извуку политичке бодове", изјавио је тада.

Говорећи о Трампу, додао је: "Ово није начин на који одрасла особа жали за убиством некога кога назива пријатељем. Овако четворогодишњак жали за златном рибицом".

Похвалио Киркову удовицу, критиковао Трампа

Поново на рубу суза, Кимел је похвалио Киркову удовицу, Ерику, што је опростила убици свог супруга на комеморацији, назвавши то "несебичним чином милости... који ме дубоко дирнуо".

За разлику од ње, истакао је, Трамп је на комеморацији поручио: "Мрзим своје противнике и не желим им најбоље".

ILU-BEBA-140925

Друштво

Српска богатија за 29 беба

Трамп: Не могу да вјерујем да су га вратили

Након негативних реакција на његову суспензију, Диснеy је најавио повратак емисије на своју мрежу АБЦ, иако су два велика оператера рекла да је и даље неће приказивати. Трамп је поздравио суспензију, но потез су критиковале холивудске звијезде и високе демократе, укључујући Барака Обаму.

У објави на својој платформи Truth Social уочи емисије, Трамп је рекао да "не може да вјерује" да је АБЦ вратио Кимела, назвавши га "краком демократа" и најавивши даљње акције.

Сам Кимел критиковао је подружнице АБЦ-ја које су његову емисију скинуле с програма, рекавши: "То није легално. То није амерички. То је неамерички".

Такође је захвалио онима који су га подржали, додајући: "Потребна им је храброст да проговоре против ове администрације. Учинили су то и заслужују признање за то", преноси Индекс.

