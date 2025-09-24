Благојевић: Рубио треба да осуди прогон српске хришћанске заједнице у БиХ

24.09.2025
07:17
Бивши гувернер америчке државе Илиноис Род Благојевић рекао је да се у БиХ наставља прогон српске хришћанске заједнице и да се српски службеник у институцијама БиХ суочава са казном што треба да осуди амерички државни секретар Марко Рубио.
Благојевић, иначе близак сарадник америчког предсједника, рекао је да се српски службеник у институцијама БиХ суочава са казном бошњачког министра због објављивања фотографије са догађа одржаног прошле године.
- Државни секретар Рубио треба да осуди ово. Као кубански Американац чија је породица побјегла од прогона, секретар Рубио предобро зна како диктатори гуше слободу - навео је Благојевић на Иксу.
Persecution against Serbian Christian minority in Bosnia continues. A Serb civil servant now faces punishment from a prominent Bosniak minister for POSTING a PHOTO from an event held last year that celebrated the Serb version of the 4th of July. Sec of State Rubio should condemn…— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) September 23, 2025
Дисциплинска комисија Агенције за државну службу БиХ водила је дисциплински поступак против савјетнице у Мисији БиХ при ЕУ у Бриселу у Министарству иностраних послова Савјета министара Оливере Николић која се, иако није, терети да је ове године присуствовала прослави 9. јануара.
Дисциплински поступак је обустављен јер данашњем рочишту није присуствовао дисциплински тужилац Тарик Џубур.
