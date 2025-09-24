Logo

Благојевић: Рубио треба да осуди прогон српске хришћанске заједнице у БиХ

24.09.2025

07:17

Коментари:

0
Благојевић: Рубио треба да осуди прогон српске хришћанске заједнице у БиХ

Бивши гувернер америчке државе Илиноис Род Благојевић рекао је да се у БиХ наставља прогон српске хришћанске заједнице и да се српски службеник у институцијама БиХ суочава са казном што треба да осуди амерички државни секретар Марко Рубио.

Благојевић, иначе близак сарадник америчког предсједника, рекао је да се српски службеник у институцијама БиХ суочава са казном бошњачког министра због објављивања фотографије са догађа одржаног прошле године.

- Државни секретар Рубио треба да осуди ово. Као кубански Американац чија је породица побјегла од прогона, секретар Рубио предобро зна како диктатори гуше слободу - навео је Благојевић на Иксу.

Дисциплинска комисија Агенције за државну службу БиХ водила је дисциплински поступак против савјетнице у Мисији БиХ при ЕУ у Бриселу у Министарству иностраних послова Савјета министара Оливере Николић која се, иако није, терети да је ове године присуствовала прослави 9. јануара.

Дисциплински поступак је обустављен јер данашњем рочишту није присуствовао дисциплински тужилац Тарик Џубур.

Подијели:

Тагови:

Род Благојевић

Марко Рубио

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вучић се састао са Марком Рубиом: Ево шта је био фокус разговора

Свијет

Вучић се састао са Марком Рубиом: Ево шта је био фокус разговора

1 ч

0
Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима

Република Српска

Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима

1 ч

0
Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

Свијет

Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

1 ч

2
Драматично упозорење: Убиство Чарлија Кирка неће бити једино

Свијет

Драматично упозорење: Убиство Чарлија Кирка неће бити једино

2 ч

0

Више из рубрике

Спремају ли се изборне комисије за пријевремене изборе?

БиХ

Спремају ли се изборне комисије за пријевремене изборе?

13 ч

2
Кошарац: Политика Српске је јасна - нема санкција Русији

БиХ

Кошарац: Политика Српске је јасна - нема санкција Русији

13 ч

0
Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

БиХ

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

16 ч

0
Вулић: Данашња сједница била губљење времена

БиХ

Вулић: Данашња сједница била губљење времена

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

44

Глумац објавио кадрове са сета: ''Овако се снимају интимне сцене''

08

43

АМС упозорио возаче на опасност

08

40

Пољански: Брисел окреће точкове рата и приказује Русију као непријатеља

08

37

Љекари упозоравају: Жгаравица након јела може бити разлог за велику забринутост

08

35

Плашили вас развој технологије? Овај робот је побиједио гравитацију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner