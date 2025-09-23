Спремају ли се изборне комисије за пријевремене изборе?

Извор:
АТВ
23.09.2025
19:31
Све је више градских и општинских изборних комисија које почињу да се понашају као да је Народна скупштина већ ставила ван снаге закључак којим це од њих захтијевало да не учествују у припреми и провођењу пријевремених избора за предсједника Републике Српске, које је расписао ЦИК БиХ.
Упутство о спровођењу пријевремених избора које је јуче усвојио ЦИК већ је стигло у градске и општинске изборне комисије.Како АТВ сазнаје, све градске и општинске изборне комисије већ су добиле прецизна задужења од ЦИК-а о прелиминарним именовањима предсједника и замјеника бирачких одбора.
Неке комисије, у разговору за АТВ, признају да поступају по тим инструкцијама, друге тек треба да одлуче шта ће и како ће.
У бањалучкој Изборној комисији нису добили ни прве закључке Парламента Српске, само су чули из медија. Предузели су прве припремне кораке за изборе.
"Ми ћемо за сада поступити према том упутству. Изборни закон нас обавезује да да предузимамо одређене радње и кораке везано за припреме предсједничких избора", поручио је Дубравко Малинић,предсједник ГИК-а.
У Братунцу су се такође прихватили посла. Позвани су сви прелиминарно именовани предсједници и замјеници предсједника бирачких одбора да потпишу изјаве о учешћу на пријевременим изборима за предсједника Републике.
"Од укупно 72 именована кандидате 56 њих је потписало изјаву да желе да учествују. Ми ћемо у складу са нашим задужењима и обавезама приступити распоређивању ...то су једине активности које је општинска изборна комисија до сада спровела ", поручила је Ивана Милановић, члан општинске изборне комисије Братунац.
У Бијељини без пара, нема ни рада – понављају за АТВ већ трећи пут у мјесец дана. Међутим, ако пара буде, изгледа биће и избора у Бијељини.
"Градска изборна комисија у Бијељини ће радити у складу са Законом по којем је именована. Ми никако другачије не можемо радити. Од пријаве политичких субјеката и кандидата за предсједник РС зависи да ли ће избори бити одржани", поручила је Дијана Савић Божић, предсједник Градске општинске изборне комисије Бијељина.
А да кандидата има и да ће их бити, АТВ-у потврђују саговорници из градских и општинских комисија. По странкама је, и оним на власти и у опозицији, тврде, већ договорено да се изађе на изборе. Договорено је у странкама и пријављивање чланова у комисијама.
Договора још нема у свим градским и општинским изборним комисијама. Комисије су одговорне ЦИК-у и немају много избора - или ће пратити упутства или поднијети оставке. Непоступање по захтјевима ЦИК-а није опција, јер свако од њих, због тога, би могао кривично да одговара. Још прошле седмице АТВ је о томе разговарала са правницима.
"Уколико узмемо Изборни закон БиХ сусрешћемо се и са једном и са другом законодавном регулативом. Кривичне, прекршајне, дисциплинске и неке друге одговорности. У овом случају морали би ослободити и ЦИК и органе институција БиХ да доносе акта које су из надлежности РС у контексту провођењу избора о којима је ријеч", рекао је Миле Дмичић , професор Уставног права.
Чињеница је да су санкције члановима градских и општинских изборних комисија прописане изборним законом БиХ. Изборне комисије 22. августа упозорене су и закључком Скупштине на кривичне санкције по члану 278а Кривичног закона Републике Српске у случају да учествују у провођењу избора.
Тај члан Уставни суд БиХ ставио је ван снаге 7. марта ове године, док је прије двије седмице предсједник Уставног суда БиХ самостално ставио ван снаге закључак Скупштине о неучешћу на изборима. Независно од притиска Уставног суда БиХ који још није разматрао захтјев Милорада Додика од 7. августа о стављању ван снаге пресуде Суда БиХ, наведени закључци Скупштине биће предмет сутрашње расправе, по свој прилици и стављања ван снаге у Парламенту Српске.
