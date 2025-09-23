Министар објавио када креће исплата 200 КМ једнократне помоћи

Извор:
Федерални министар за питања бораца и инвалида Неџад Локмић најавио је за сриједу или четвртак исплату раније обећане једнократне помоћи борачким категоријама у другом ентитету од по 200 КМ.
"Јуче сам потписао уношење налога у систем и вјерујем да већ од сутра или прекосутра можемо рачунати на испуњено обећање дато у прољеће ове године да ће корисници борачко-инвалидске заштите имати тај новац на рачунима", ријечи су Локмића.
Он је захвалио свима који су допринијели томе, федералном премијеру Нермину Никшићу и Влади, као и припадницима борачке популације.
Федерално министарство финансија исплатило је данас корисницима права из области борачко-инвалидске заштите једнократно помоћ у укупном износу од 19,8 милиона КМ.
Како су потврдили из овог министарства, ријеч је о 200 КМ по кориснику.
Циљ ове помоћи је осигуравање финансијске и материјалне подршке у сврху побољшања материјалног статуса ове популације због раста цијена.
Право на једнократну новчану помоћ имају корисници личне и породичне инвалиднине, мјесечног новчаног додатка по основу признања или одликовања и новчане егзистенцијалне накнаде, која се остварују према федералним прописима и исплаћују из буџета ФБиХ.
Надаље, према Уредби једнократна новчана помоћ се исплаћује особама које су имале признат статус корисника права и била на исплати накнада из области борачко-инвалидске заштите за аугуст 2025. године.
