Министар објавио када креће исплата 200 КМ једнократне помоћи

Извор:

Агенције

23.09.2025

15:51

Коментари:

0
Фото: ATV

Федерални министар за питања бораца и инвалида Неџад Локмић најавио је за сриједу или четвртак исплату раније обећане једнократне помоћи борачким категоријама у другом ентитету од по 200 КМ.

"Јуче сам потписао уношење налога у систем и вјерујем да већ од сутра или прекосутра можемо рачунати на испуњено обећање дато у прољеће ове године да ће корисници борачко-инвалидске заштите имати тај новац на рачунима", ријечи су Локмића.

marke novac KM

Друштво

Помоћ од 200 КМ ипак неће добити сви који су је очекивали

Он је захвалио свима који су допринијели томе, федералном премијеру Нермину Никшићу и Влади, као и припадницима борачке популације.

Федерално министарство финансија исплатило је данас корисницима права из области борачко-инвалидске заштите једнократно помоћ у укупном износу од 19,8 милиона КМ.

Како су потврдили из овог министарства, ријеч је о 200 КМ по кориснику.

Циљ ове помоћи је осигуравање финансијске и материјалне подршке у сврху побољшања материјалног статуса ове популације због раста цијена.

Старац-пензионер-пензионери

Друштво

Измјене ускоро: Колику пензију ће имати они са 15 година стажа?

Право на једнократну новчану помоћ имају корисници личне и породичне инвалиднине, мјесечног новчаног додатка по основу признања или одликовања и новчане егзистенцијалне накнаде, која се остварују према федералним прописима и исплаћују из буџета ФБиХ.

Надаље, према Уредби једнократна новчана помоћ се исплаћује особама које су имале признат статус корисника права и била на исплати накнада из области борачко-инвалидске заштите за аугуст 2025. године.

