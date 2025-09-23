Срушена хитна процедура усвајања буџета, сједница се наставља сутра

23.09.2025
15:01
Коментари:0
Буџет институција Босне и Херцеговине није усвојен ни данас, на 29. хитној сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, а једино о чему су расправљали посланици била је хитна процедура.
Приједлог буџета, који су послали Денис Бећировић и Жељко Комшић, упућен је у процедуру у хитном поступку, али за расправу у овој процедури није било потребне ентитетске већине.
Након кратке расправе, током које су се посланици из Републике Српске изјашњавали о томе да се противе овом приједлогу, сазвана је пауза да би се покушало доћи до рјешења по другим процедурама.
По завршетку паузе, посланици су водили расправу о томе да ли се уопште треба расправљати о буџету без предлагача на сједници, односно без представника Предсједништва БиХ и Министарства финансија и трезора.
На крају, због недостатка ентитетске већине, одлучено је да ће се расправа о буџету наставити сутра, уз присуство предлагача из једне или обје од ове двије институције.
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
23
16
22
16
19
16
19
Тренутно на програму