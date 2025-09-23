Logo

Кошарац: Српску неће зауставити на путу добрих односа са Русијом

Извор:

СРНА

23.09.2025

12:41

Коментари:

0
Кошарац: Српску неће зауставити на путу добрих односа са Русијом
Фото: Уступљена фотографија

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министра Сташа Кошарац предводи делегацију у вишедневној посјети Сочију током које ће бити одржана сједница Комисије за трговину и економску сарадњу БиХ и Руске Федерације, те имати низ радних састанака.

Кошарац је истакао да ће српски кадар на заједничком нивоу кредибилно износити ставове о потреби за унапређење привредних и економских односа са Руском Федерацијом, док се позиву за Сочи није одазвао нико од представника из Федерације БиХ /ФБиХ/ што је катастрофална политика странака "Тројке", чије су жртве првенствено привредници и грађани из тог ентитета.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: Конаковић отворио ''лов на Србе'' у заједничким институцијама

"Заробљеност и полтронство, вазалски однос према европским званичницима ФБиХ доводи у заблуду. Нека вјерују пропалим пројектима! Српску неће зауставити на путу добрих односа са Руском Федерацијом!", поручио је Кошарац који је и замјеник предсједавајуће Савјета министара.

Он је навео да је тим из БиХ јутрос имао финалне консултације и припреме за посао који га очекује у Сочију, саопштено је из Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министра

"Захвалан сам руководиоцима Канцеларије за ветеринарство БиХ, Управе за заштиту здравља биља, Спољнотрговинске коморе БиХ, Независног оператора система у БиХ, те Института за стандардизацију БиХ и Института за метрологију БиХ, као и члановима Представништва Српске у Руској Федерацији, јер су се одазвали на мој позив и дио су званичне делегације", навео је Кошарац.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Влада одбила иницијативу да се малољетницима забране енергетска пића

БиХ

Влада одбила иницијативу да се малољетницима забране енергетска пића

2 ч

0
Вулић: Конаковић отворио ''лов на Србе'' у заједничким институцијама

БиХ

Вулић: Конаковић отворио ''лов на Србе'' у заједничким институцијама

2 ч

1
Калужа: Јасна порука Мађарске да не признаје одлуке нелегалног странца у БиХ

БиХ

Калужа: Јасна порука Мађарске да не признаје одлуке нелегалног странца у БиХ

3 ч

1
Хитна сједница Представничког дома БиХ

БиХ

Хитна сједница Представничког дома БиХ

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Симпатични гости: Лисице ушле у двориште, па скакале по трамболини

13

56

Кинеска Амбасада оплела по Мехмедовићу: Да се не мијеша у наше унутрашње ствари

13

53

ЕМА одбацује Трампове тврдње: Парацетамол у трудноћи не изазива аутизам

13

50

Нема расправе о приједлогу буџета без присуства предлагача

13

48

Ово је скривени утицај хормона на косу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner