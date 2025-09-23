Кошарац: Српску неће зауставити на путу добрих односа са Русијом

Извор:
СРНА
23.09.2025
12:41
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министра Сташа Кошарац предводи делегацију у вишедневној посјети Сочију током које ће бити одржана сједница Комисије за трговину и економску сарадњу БиХ и Руске Федерације, те имати низ радних састанака.
Кошарац је истакао да ће српски кадар на заједничком нивоу кредибилно износити ставове о потреби за унапређење привредних и економских односа са Руском Федерацијом, док се позиву за Сочи није одазвао нико од представника из Федерације БиХ /ФБиХ/ што је катастрофална политика странака "Тројке", чије су жртве првенствено привредници и грађани из тог ентитета.
"Заробљеност и полтронство, вазалски однос према европским званичницима ФБиХ доводи у заблуду. Нека вјерују пропалим пројектима! Српску неће зауставити на путу добрих односа са Руском Федерацијом!", поручио је Кошарац који је и замјеник предсједавајуће Савјета министара.
Он је навео да је тим из БиХ јутрос имао финалне консултације и припреме за посао који га очекује у Сочију, саопштено је из Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министра
"Захвалан сам руководиоцима Канцеларије за ветеринарство БиХ, Управе за заштиту здравља биља, Спољнотрговинске коморе БиХ, Независног оператора система у БиХ, те Института за стандардизацију БиХ и Института за метрологију БиХ, као и члановима Представништва Српске у Руској Федерацији, јер су се одазвали на мој позив и дио су званичне делегације", навео је Кошарац.
