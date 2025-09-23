Влада одбила иницијативу да се малољетницима забране енергетска пића

Извор:
Фактор.ба
23.09.2025
11:50
Коментари:0
Очекивала сам у најмању руку да ће министарство и Влада ФБиХ рећи да ће детаљно и темељно истражити наведену иницијативу, па након тога доставити изјашњење, каже Кокић-Хиновић
Влада Федерације БиХ одбила је иницијативу посланика Адисе Кокић-Хиновић да се малољетницима забрани продаја енергетских пића.
Иницијативу је Влади упутила прије пет мјесеци, а добила је одговор да се иницијатива одбија као неоснована. Влада ФБиХ је ову одлуку образложила тиме да у Федерацији БиХ не постоје истраживања која би поткријепила тврдње да су енергетска пића штетна по здравље.
Здравље
Забрањују популарно пиће: У Хрватској је једно дијете преминуло од њега
Посланик Адиса Кокић-Хиновић не крије разочарење овом одлуком.
- У априлу ове године обратила ми се група младих људи који су направили истраживање о конзумирању енергетских пића код адолесцената.
Србија
Прајм поново у жижи јавности: Цијена папрена, дјеца махом купују
Подаци су били поражавајући - малољетници их користе скоро свакодневно, посматрајући их често као главни дневни унос течности.
Поред свог истраживања, доставили су и податке Европске агенције за сигурност хране о штетности одређених састојака енергетских пића, који су забрањени у појединим државама ЕУ-а.
Сходно томе, али и свом додатном истраживању, доставила сам Влади ФБиХ и Министарству трговине ФБиХ иницијативу да се реагује и да се забрани продаја малољетницима.
Одговор сам добила након пет мјесеци - иницијатива се одбија.
Образложење за одбијање је да нема истраживања о штетности у Федерацији БиХ, па иницијатива није основана. Не могу да схватим да неко може обављати тако важне позиције и бити толико неодговоран.
Могу да разумијем да можда не постоје истраживања институција, али не могу вјеровати да неко на основу тога одлучи да ли постоји потреба нешто регулисати или не.
Јер, ако само уђемо на интернет, па покушамо се информисати, наћи ћемо мноштво чланака, текстова, што је довољно за процијенити да постоји основаност иницијативе.
Очекивала сам у најмању руку да ће Министарство и Влада ФБиХ рекла је да ће детаљно и темељно истражити наведену иницијативу, па након тога доставити изјашњење - каже Кокић-Хиновић.
Кокић-Хиновић за Фактор.ба додаје је тај проблем увелико заступљен, да га уочавају родитељи, педагози, наставници, професори, као и да енергетска пића користе и млади у основним школама:
- То је заиста поражавајуће. Замислите да се мени јавила група ученика из Мостара јер су примијетили да се та пиће превише користе у школама. Радили су истраживање у својој школи, гдје су подаци били катастрофални и они су покренули иницијативу према млађим заступницима у Заступничком дому ФБиХ, како би се измијенила одредба Закона о унутрашњој трговини, те како би та пића била забрањена, односно не тако лако доступна малољетницима. Ја сам ту иницијативу упутила конкретно министру трговине Амиру Хасичевићу и ево добила одбијеницу.
Дакле, без обзира на то што постоје истраживања на међународном нивоу, неке чак државе су забраниле конзумирање ових пића малољетницима. Јако сам разочарана таквим ставом и Владе и министарства. Очекивала сам да ће, ако ишта, рећи да ће у наредном периоду провести детаљније истраживање, да ће се потрудити и да приступе у одређене измјене регулативе. У Хрватској се већ ради на забрани продаје енергетских пића малољетницима - каже наша саговорница.
Осим тога, велики проблем је и то што малољетници енергетска пића наручују и у кафићима, па их попију и неколико, након чега им често позли. То довољно говори о штетности напитака.
- Имам информације из Хитне помоћи и здравствених институција да им се обраћа све већи број малољетника којима је лоше након неколико тих пића. Осим тога, многи малољетници имају висок притисак и срчане проблеме, лупа им срце - истиче посланик.
Питали смо и које ће даље кораке предузети.
- Ја ћу и даље инсистирати. Нећу одустати. На Представничком дому поново ћу се обратити и ресорном министарству, министру трговине Амиру Хасичевићу и Влади Федерације БиХ јер не могу допустити да овако једна важна тема прође само тако. Треба се почети испитивати и у школама и генерално у јавности о конзумирању ових напитака и о њиховој штетности по здравље - закључује за Фактор посланик Кокић-Хиновић.
Србија
8 мј0
Здравље
7 мј0
Здравље
1 год0
Свијет
1 год0
Најновије
Најчитаније
13
57
13
56
13
53
13
50
13
48
Тренутно на програму