Калужа: Јасна порука Мађарске да не признаје одлуке нелегалног странца у БиХ

Извор:

СРНА

23.09.2025

10:19

Калужа: Јасна порука Мађарске да не признаје одлуке нелегалног странца у БиХ
Фото: Борислав Здриња

На састанку предсједника Републике Српске Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић са мађарским премијером Виктором Орбаном у Будимпешти јасно је речено да ће међусобна сарадња бити интензивирана, што је уједно порука да Мађарска не признаје одлуке које је у БиХ наметнуо нелегални странац, оцијенио је стручњак за међународне односе Лучијано Калужа.

Калужа је рекао да је то и порука ЕУ да се једна земља њена чланица сврстава на страну правде и правичности у прављењу новог геополитичког поретка.

- Мађарска дефинитивно рачуна на Републику Српску као пријатеља, а и Српска рачуна на Мађарску и такви односи ће се сигурно интензивирати у наредном периоду у многим областима - навео је Калужа.

Он је рекао да, након министра спољних послова Мађарске Петера Сијарта, и премијер те земље Виктор Орбан није прихватио одлуке које су произашле из институција које дјелују противуставно у БиХ.

nikola pilic

Тенис

Ко је био Никола Пилић? Тениски отац Новака Ђоковића

- Орбан не ради ништа друго него признаје и поштује акте институција унутар БиХ, а не одлуке наметнутог странца који покушава да дерогира комплетан друштвенополитички систем - навео је Калужа.

Он је рекао да то што је Орбан подржао предсједника Додика јасно говори, не само да је Мађарска пријатељ Српске, већ и да та земља подржавајући Републику Српску подржава и дејтонску БиХ, што је јасна порука свима који су добронамјерни.

Орбан је на свом налогу након јучерашњег састанка у Будимпешти написао да је било задовољство састати се са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.

Додик је након састанка у Будимпешти навео да су настављени разговори о сарадњи у свим областима, од пољопривреде и економије до политике, те да пријатељство са Мађарском и Орбаном показује да Европа здравог разума постоји и да у њој Република Српска има савезника.

Цвијановићева рекла да Република Српска и Мађарска дијеле многе заједничке ставове и сматрају да неизабране стране бирократе не могу наметати вољу сувереним земљама и демократски изабраним представницима народа, ни у БиХ ни у ЕУ.

