Ко је био Никола Пилић? Тениски отац Новака Ђоковића

Легендарни југословенски тениски тренер и бивши тенисер, Никола Пилић преминуо је данас у 87. години, а иза себе је оставио невјероватно наслеђе у бијелом спорту, које је градио деценијама уназад.
Пилић је рођен 27. августа 1939. године у Сплиту и био је члан тамошњег Тениског клуба "Сплит" од 1953. до 1957. године, а играо је за омладинску репрезентацију Југославије од 1957. године, да би четири године касније постао и део сениорског тима.
Освајао је пет пута првенства Југославије у појединачној конкуренцији, седам пута у игри парова прво са Срђаном Јелићем, а затим и са Бором Јовановићем, док је једном био првак у мјешовитим паровима са Марицом Циндрак.
Тенис
Умро Никола Пилић
У каријери је освојио укупно три турнира, док је најбољи пласман на АТП листи остварио 1973. године када је био на 12. мјесту. Играо је једно финале Гренд слема и то на Ролан Гаросу исте године, када је изгубио од Илије Настасеа у три сета. Поред тога је наступио и у два финала у конкуренцији парова, прво на Вимблдону 1962. године када је заједно са Бором Јовановићем изгубио од Боба Хјуита и Фреда Стола, док је освојио УС опен 1970. године заједно са Пјером Бартесом победивши пар Рој Емерсон / Род Лејвер са 3:1.
Повукао се из професионалних играчких вода 1978. године, а потом се посветио тренерском послу.
Као тренер са Немачком је освојио Дејвис куп три пута и то 1988, 1989. и 1993. године, а у то вријеме је сарађивао са познатим тенисерима Борисом Бекером и Михаелом Штихом. Једно вријеме је радио и као савјетник Дејвис куп репрезентације Србије и био је њен важан дио у освајању титуле 2010. године.
Ипак, оно што је најважније јесте да је на прави пут поставио нашег најбољег тенисера, Новака Ђоковића. Управо је у његовој тениској академији у Минхену Србин направио прве кораке ка тениском врху, а српски ас је безброј пута говорио колико му је Никола Пилић значио у животу.
Током 2020. године му је због свега тога додијељена и Златна медаља за заслуге Републике Србије.
