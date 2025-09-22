Нова објава на мрежама заинтригирала: Да ли то Ђоковић нешто поручује?

22.09.2025
14:23
Коментари:0
Ђоковић је 2024. у Паризу испунио посљедњи тениски сан који је имао, да освоји олимпијско злато.
Међутим, одмах након тога, а и неколико наврата у међувремену, Новак је потајно најављивао да му то нису биле посљедње Игре, те да би волио да наступи у Лос Анђелесу 2028. године.
Да, иако ће тада имати пуну 41 годину живота.
Тако нешто је додатно подгријао данашњом објавом на Инстаграму, гдје се сликао на чувеном атинском олимпијском стадиону "Панатинаико", имитирајући тениске покрете.
"Неколико олимпијских слика од овог викенда. Вежбао сам бекхенд из проклизавања на историјски најпознатијем тлу на свету", написао је Новак у објави, односно колаборацији са профилом Олимпијских игара.
