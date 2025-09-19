Logo

Ђоковић одбио Федерерову понуду

Извор:

Спортал

19.09.2025

12:01

Фото: Танјуг/АП

Новак Ђоковић ни ове године неће играти на Лејвер купу, упркос личном позиву Роџера Федерера да се прикључи европском тиму на турниру у Сан Франциску. Биће то трећи пут заредом да српски ас прескочи ово такмичење, пише Мирор.

Швајцарска легенда и један од оснивача турнира јавно је жељела да 24-оструки гренд слем шампион заигра уз Карлоса Алкараса, али се и ове године та жеља неће остварити.

Још прошле године Федерер је у разговору са Барбаром Шет открио да би волео да види Алкараса и Ђоковића у истом тиму.

"Желио бих поново да видим Новака, искрено. Заправо бих волео да игра уз Алкараза. Волио бих да се то догоди", рекао је тада.

Ипак, Тим Европе и без Ђоковића има снажан састав. Прошле године, предвођени Алкаразом, Александром Зверевим и Данилом Медведевим, стигли су до побједе. На осмом издању турнира, који се игра овог викенда, за Европу ће наступити Алкараз, Зверев, Холгер Руне и Каспер Руд, док ће Тим света предводити Тејлор Фриц, Алекс де Минор и Франсиско Серундоло.

Разлог Ђоковићевог изостанка врло је јасан – жели да проведе више времена са породицом. Најуспешнији тенисер свих времена, који се ближи крају каријере, одлучио је да прориједи распоред. Већ прошле године најавио је да неће дугорочно планирати наступе.

"Први пут у каријери немам планове унапријед. Живим у тренутку. Послије Кине и егзибиције у Саудијској Арабији, искрено, не знам. Видјећемо како се осјећам и онда одлучити. Желим да будем са супругом и децом, дио њиховог свакодневног живота, нешто што дуго нисам могао", рекао је Ђоковић.

Годину дана касније остаје доследан најави, пажљиво бира турнире. Ипак, навијачи ће га видјети на терену прије краја сезоне.

"Планирам да играм на турниру у Атини, то је сигурно. Осим тога, још ништа није одлучено", открио је раније овог мјесеца.

Турнир из серије АТП 250, који је премјештен из Београда у Атину, почеће 2. новембра. Ђоковић, који се са породицом преселио у грчку престоницу, тамо ће имати прилику да наступи пред домаћом публиком. Недјељу дана касније чека га и АТП финале у Торину, за које је већ обезбиједио мјесто као трећи тенисер свијета.

(Спортал)

Новак Ђоковић

Rodžer Federer

