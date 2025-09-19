Хрватска припрема озбиљније подстицаје за повратак Хрвата у БиХ

Извор:
Јутарњи.хр
19.09.2025
11:54
Коментари:0
Због забрињавајућег пада броја Хрвата у БиХ, хрватска Влада је одлучила озбиљније да подстакне њихов повратак, јер би према процјенама демографа до 2030. њихов број могао да падне на свега 200.000, пише загребачки Јутарњи лист.
Програм помоћи Владе Хрватске за повратак Хрвата у БиХ који је до сада био регулисан уредбом "сели се" у закон, а издашније су и подршке.
Србија
Петковић: Курти прекорачио све границе дрскости
Ове је године за повратак Хрвата у БиХ обезбијеђено 4,7 милиона евра, од чега су 4,2 милиона евра предвиђена за подршку, а 500.000 евра за додјелу грађевинског материјала за око 50 породичних кућа.
Према попису становништва из 1991. године, у БиХ су била 760.852 Хрвата, а према попису из 2013. године, 571.000 припадника хрватског народа.
Регион
Жена возила без прекршаја од 1995. године, па добила награду полиције
Међутим, процјене Католичке цркве од прије неколико година говоре да их стварно у БиХ не живи више од 450.000.
БиХ
22 ч1
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д1
Најновије
Најчитаније
14
14
14
10
14
04
14
04
14
00
Тренутно на програму