Жена возила без прекршаја од 1995. године, па добила награду полиције

Извор:

Индекс

19.09.2025

11:38

Коментари:

0
Жена возила без прекршаја од 1995. године, па добила награду полиције
Фото: Pexels

Полицијски службеници ПУ вараждинске спровели су оперативну акцију "Појас и мобител" у склопу европског пројекта Роадпол – Дани безбједности у саобраћају, који се ове године одржава под геслом "Буди позитиван примјер".

Током акције, која је трајала од 12 до 18 часова, забиљежена су укупно 42 саобраћајна прекршаја, али је затечена и једна возачица која је прави примјер одговорног понашања, саопштили су.

Током контроле саобраћаја заустављена је Антонија Клекар, за коју је провјером утврђено да возачку дозволу посједује од 1995. године и да свакодневно активно учествује у саобраћају. Оно што је посебно импресивно јесте чињеница да од полагања возачког испита до данас нема забиљежен ниједан саобраћајни прекршај.

Будући да ни приликом овог надзора није починила прекршај, полиција је одлучила да је награди. За узорно понашање у саобраћају уручен јој је пригодан поклон пакет обезбијеђен средствима из Националног плана безбједности саобраћаја на путевима.

Акција је спроведена и у оквиру обиљежавања 18. септембра као Дана без погинулих у саобраћају. На подручју Полицијске управе вараждинске тај циљ је и остварен, па у четвртак није забиљежена ниједна саобраћајна несрећа са смртним исходом.

Полиција је током акције утврдила 33 прекршаја некориштења сигурносног појаса и непрописног кориштења мобилног телефона, као и 9 других прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима.

