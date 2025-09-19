Штитио партнерку која га је брутално избола: Полиција ријешила мистерију

Извор:
Телеграф
19.09.2025
11:24
Коментари:0
Полиција је ријешила случај од прије двије недјеље када им се за помоћ јавио М.М. (41) са причом "да је избоден у стану на Палилули и да не зна ко му је то урадио".
Његова изјава и тог дана била је сумњива полицији, па су кренули да истражују случај.
Њој је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одређено полицијско задржавање до 48 сати због убиства у покушају.
Србија
Вучевић: Ставити тачку на Куртијеву владавину терора
Како се наводи, полиција је тог дана у стану поред избоденог М.М. нашла и његову дјевојку Н.Д. Међутим, повријеђени је изјавио да је "био у стану и да је неко ушао, без ријечи га убо у стомак и груди и побјегао. Тада није желио да призна да га је избола партнерка већ је "штитио", преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму